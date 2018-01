XETRA-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,40 EUR +0,58% (26.01.2018, 12:09)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

69,52 EUR +0,58% (26.01.2018,12:17)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE:



Die Fresenius SE (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (26.01.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktie: Abwärtstrendlinie im Visier - ChartanalyseSeit den Jahreshochs aus Juni 2017 bei 80,07 Euro befindet sich das Papier des Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmens Fresenius (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) in einem kurz- bis mittelfristigen Abwärtstrendkanal und fiel dabei auf das Unterstützungsniveau von 60,15 Euro zurück, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Hierbei sei eine dreiwellige Abwärtsbewegung vollzogen worden, die Ende November vorläufig ein Ende gefunden habe und anschließend in eine regelkonforme Gegenbewegung übergegangen sei.Nun aber hätten die Kursnotierungen das erste größere Widerstandsniveau bestehend aus der Abwärtstrendlinie und dem EMA 50 auf Wochenbasis erreicht.Die nächsten Handelstage dürften bei der Fresenius-Aktie zweifelsohne volatil ausfallen, für ein größeres Kaufsignal auf der Oberseite müsste mindestens das Kursniveau von 69,22 Euro geknackt werden. Gelinge dieses Unterfangen, könne es bis zum Widerstandsbereich von 72,76 Euro weiter rauf gehen und über entsprechende Long-Positionen nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich aber noch unterhalb von 67,00 Euro bewegen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fresenius-Aktie: