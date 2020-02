Xetra-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

47,87 EUR -3,60% (24.02.2020, 11:00)



Tradegate-Aktienkurs Fresenius-Aktie:

47,74 EUR -3,78% (24.02.2020, 11:11)



ISIN Fresenius-Aktie:

DE0005785604



WKN Fresenius-Aktie:

578560



Ticker-Symbol Fresenius-Aktie:

FRE



NASDAQ OTC Ticker Symbol Fresenius-Aktie:

FSNUF



Kurzprofil Fresenius SE & Co. KGaA:



Die Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF) ist ein weltweit tätiger Medizintechnik- und Gesundheitskonzern mit Produkten und Dienstleistungen für die Dialyse, das Krankenhaus und die ambulante medizinische Versorgung von Patienten. Zum Fresenius-Konzern mit Sitz in Bad Homburg (Hessen) gehören vier Unternehmensbereiche, die weltweit eigenverantwortlich wirtschaften und handeln: Fresenius Medical Care, Fresenius Kabi, Fresenius Helios und Fresenius Vamed. (24.02.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fresenius-Aktienanalyse von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Medizinkonzerns Fresenius SE & Co. KGaA (ISIN: DE0005785604, WKN: 578560, Ticker-Symbol: FRE, NASDAQ OTC-Symbol: FSNUF).Das Zahlenwerk für das Q4/2019 (untestiert) habe umsatzseitig im Rahmen der Analystenerwartung gelegen, während das Ergebnis unter der Analystenprognose gelegen habe. Die Zielerreichung für 2019 sei souverän erfüllt worden. Das Umsatzwachstum habe im oberen Bereich der Guidance gelegen. Das bereinigte Nettoergebnis (lfl) habe stagniert und somit die Guidance erfüllt. Der Verschuldungsgrad (exkl. IFRS 16) habe deutlich über der anvisierten Spanne gelegen. Der Dividendenvorschlag für 2019 habe über der Analystenerwartung gelegen. Die Guidance für 2020 impliziere weiteres Umsatzwachstum sowie Wachstum des bereinigten Nettoergebnisses (lfl), nachdem dieses in 2019 stagniert habe. Der Konzern habe die Ziele bis 2023 mehrheitlich bestätigt (u.a. organisches Umsatzwachstum: durchschnittlich 4% bis 7% p.a.; bereinigtes Nettoergebnis: durchschnittlich +5% bis +9% p.a.). Zum langfristigen Verschuldungsgrad (inkl. IFRS 16) habe Fresenius keine Angaben gemacht.Gottschalt habe seine Erwartungen für die Geschäftsjahre 2020 (u.a. berichtetes EPS: 3,68 (alt: 3,56) Euro; bereinigtes EPS: 3,75 (alt: 3,63) Euro; Dividende je Aktie: 0,88 (alt: 0,85) Euro) sowie 2021 (u.a. berichtetes EPS: 3,96 (alt: 3,73) Euro; bereinigtes EPS: 4,03 (alt: 3,80) Euro; Dividende je Aktie: 0,92 (alt: 0,85) Euro) erhöht.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Fresenius-Aktie weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel werde von 51 Euro auf 54 Euro angehoben. (Analyse vom 24.02.2020)Börsenplätze Fresenius-Aktie: