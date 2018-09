"Das Geschäft der Northern Bitcoin AG ist sehr dynamisch. Wir entwickeln uns zusammen mit der global stark wachsenden Bitcoin-Blockchain und deren erster und größter Anwendung, dem Bitcoin. Um dabei auch als eines der weltweit ersten börsennotierten Unternehmen in diesem Bereich die Interessen und Bedürfnisse unserer Anleger und Investoren stärker bedienen zu können, ist das Börsensegment m:access der Börse München sehr attraktiv. Mit dem Listing in diesem Segment können wir unseren Anlegern eine stärkere Publizität bieten, die sich an unserem schnell wachsenden operativen Geschäft orientiert", erläutert Mathis Schultz, Vorstandsvorsitzender der Northern Bitcoin AG, und betont: "Das Listing gestaltete sich in enger Abstimmung und vertrauensvoller Zusammenarbeit mit der Börse München sehr strukturiert und effektiv." Bereits im Juni konnte die Gesellschaft auf Grundlage eines von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Prospekts eine Kapitalerhöhung erfolgreich platzieren.



Die Northern Bitcoin AG ist ein auf die Bitcoin-Blockchain fokussiertes Technologieunternehmen. Sie verzeichnet ein rasantes Wachstum infolge der global starken Verbreitung des Bitcoins und seiner Blockchain. Das Unternehmen betreibt eine eigene innovative und nachhaltige Mining-Infrastruktur auf der Basis von erneuerbaren Energieträgern in einer zu einem Hochleistungs-Rechenzentrum umgebauten ehemaligen Mineralmine in Norwegen. Darüber hinaus hat das Unternehmen für seinen eigenen Mining-Pool eine Software zur Steuerung von Mining-Rechenleistung entwickelt. Die Gesellschaft nutzt ihre Marktstellung und die vorhandene Mining-Infrastruktur bereits, um auf Basis der Bitcoin-Blockchain weitere neuartige Anwendungen zu entwickeln, die Probleme in unterschiedlichen Industrien lösen sollen.



Im Mittelstandssegment m:access der Börse München sind Unternehmen mit den Schwerpunkten Immobilien, IT/Software, Finanzdienstleistungen und Technologie gelistet. Neben dem Börsengang der Homes & Holiday AG (ISIN DE000A2GS5M9 / WKN A2GS5M) im Juli 2018 kamen 2018 noch die UniDevice AG (ISIN DE000A11QLU3 / WKN A11QLU), die Weng Fine Art AG (ISIN DE0005181606 / WKN 518160), die Traumhaus AG und die Netfonds AG neu in das Segment - aktuell läuft überdies die Anleihe der physible GmbH, einer hundertprozentigen Tochter der KGAL. Insgesamt liegt die Marktkapitalisierung der in m:access notierten Unternehmen bei über 11 Mrd. Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.maccess.de. (28.09.2018/ac/a/m)





München (www.aktiencheck.de) - Seit dem 28. September ist die Aktie ( ISIN DE000A0SMU87 WKN A0SMU8 ) der Northern Bitcoin AG aus Frankfurt im Freiverkehrssemgent m:access der Börse München gelistet, so die Bayerische Börse AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Damit zog erstmals ein Unternehmen aus dem Bereich der Kryptowährungen in das Mittelstandssegment ein. "Ein Beweis mehr für die große Wertschätzung, die dem anerkannten und stark wachsenden Segment entgegengebracht wird", so Dr. Marc Feiler, Geschäftsführer der Börse München. "Mit Northern Bitcoin haben wir ein innovationsstarkes, junges Unternehmen in einer sehr interessanten und vielbeachteten Branche für m:access gewonnen", so Feiler. Anfang September war mit der Netfonds AG ( ISIN DE000A1MME74 WKN A1MME7 ) aus Hamburg ein Unternehmen in m:access gewechselt, das sich der FinTech-Szene zurechnet. "Das zeigt uns, dass wir in München einen unbürokratischen und flexiblen Börsenplatz anbieten, der Gesellschaften über alle Branchen hinweg anzieht", freut sich Feiler, der schon demnächst weiteren Zuwachs in m:access erwartet.