NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

44,00 USD +0,07% (10.05.2021, 17:17)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (10.05.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Aktienprofi verweise auf einen guten Chartverlauf bei der Freeport-McMoRan-Aktie. Sie habe eine Dreieckformation gebildet. Heute Morgen hätten Analysten erst mal ihre Empfehlungen ein bisschen zurückgenommen. Sie hätten gesagt, dass die Aktie zwar ins Kursziel reingelaufen sei. Sie habe sich ordentlich entwickelt. Jetzt muss aber erst mal ein wenig Dampf abgelassen werden, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Freeport-McMoRan-Aktie. (Analyse vom 10.05.2021)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:36,19 EUR +0,14% (10.05.2021, 17:32)