Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent. (24.08.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) unter die Lupe.Die Industriemetalle würden wieder anspringen. So würden Kupfer und Eisenerz auf ihren Mehrjahreshochs notieren. Bußler erwarte bei Industriemetallen mittel- bis langsfristig noch deutlich höhere Notierungen. Davon sollten natürlich auch die Aktien der Kupferunternehmen wie Freeport McMoRan profitieren, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 21.08.2020)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:12,184 EUR +0,10% (24.08.2020, 18:50)