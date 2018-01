Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.



New York (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Analyst Alexander Hacking von der Citigroup:Laut einer Aktienanalyse äußert Analyst Alexander Hacking von der Citigroup in Bezug auf die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Das Management von Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. habe in der Telefonkonferenz im Anschluss an die Bekanntgabe der Quartalszahlen seine Präferenz zum Ausdruck gebracht, dass Rio Tinto die 40%-Beteiligung an Grasberg an die Regierung verkaufe. Viele bedeutende Fragen seien aber noch offen. Insofern sollte ein Deal nicht unmittelbar bevorstehen.Angesichts der bislang erfolgten Entwicklung würden die Projektrisiken von Freeport-McMoRan Copper & Gold als begrenzt angesehen. Die Citigroup-Analysten zeigen sich darüber sehr erfreut. Es sei möglich, dass von Freeport-McMoRan Copper & Gold in den kommenden Quartalen wieder mit einer Dividendenzahlung beginne.Analyst Alexander Hacking ist der Meinung, dass eine erfolgreiche Lösung der Grasberg-Problematik und ein langfristiger Kupferpreis von 3,18 USD pro Pound bereits vom Aktienkurs widergespiegelt werden.