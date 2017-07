Tradegate-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

10,85 EUR +4,04% (10.07.2017, 16:14)



NYSE-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:

12,33 USD +3,61% (10.07,2017, 16:30)



ISIN Freeport-McMoRan-Aktie:

US35671D8570



WKN Freeport-McMoRan-Aktie:

896476



Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FPMB



NYSE Ticker-Symbol Freeport-McMoRan-Aktie:

FCX



Kurzprofil Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc.:



Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) ist eine international führende Minengesellschaft mit Sitz in Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. ist vor allem im Abbau von Kupfer, Gold und Molybdän tätig und bezeichnet sich im Kupfer- wie auch im Molybdänabbau als weltweit größter, börsennotierter Produzent.

(10.07.2017/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Freeport-McMoRan-Aktienanalyse von Christopher LaFemina von Jefferies & Co:Der Aktienanalyst Christopher LaFemina von Jefferies & Co rät Investoren laut einer Aktienanalyse die Aktien des Kupferunternehmens Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (ISIN: US35671D8570, WKN: 896476, Ticker-Symbol: FPMB, NYSE-Symbol: FCX) weiterhin zu kaufen.Die Analysten von Jefferies & Co weisen darauf hin, dass die Verhandlungen zwischen Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. und der indonesischen Regierung Fortschritte machen.Beide Parteien hätten klargestellt vor dem 10. Oktober eine Vereinbarung anzustreben, wenn die zeitlich begrenzte Exportlizenz von Freeport auslaufe.Analyst Christopher LaFemina zeigt sich angesichts der jüngsten Entwicklungen optimistisch, dass es zu einer Einigung im dem Streit kommen könne.Börsenplätze Freeport-McMoRan-Aktie:Xetra-Aktienkurs Freeport-McMoRan-Aktie:10,81 EUR +3,30% (10.07.2017, 16:15)