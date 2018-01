Der Anteil an der gesamten Bruttostromerzeugung einschließlich der Kraftwerke der "Betriebe im verarbeitenden Gewerbe sowie im Bergbau und in der Gewinnung von Steinen und Erden", die für den Eigenverbrauch produzieren, liegt bei ca. 35%.



Die Nettostromproduktion aus Kernkraftwerken betrug ca. 72 TWh und lag damit 10% unter dem Vorjahresniveau. Gründe für den Rückgang sind hauptsächlich längere Reparatur- und Wartungsarbeiten. Zum 31.12.2017 wurde das Kernkraftwerk Gundremmingen B endgültig abgeschaltet.



Braunkohlekraftwerke produzierten ca. 134 TWh netto. Das sind ca. 1 TWh bzw. 0,7% weniger als 2016. Insbesondere bei hoher Windeinspeisung haben sie ihre Leistung stärker als in früheren Jahren gedrosselt. Nach wie vor sind Braunkohlekraftwerke aber noch unflexibel in ihrer Reaktion auf die hohe Einspeisung von Erneuerbaren Energien.



Die Nettoproduktion aus Steinkohlekraftwerken betrug 83 TWh und sank damit um 17 TWh gegenüber Jahr 2016.



Gaskraftwerke haben ca. 46 TWh netto für die öffentliche Stromversorgung produziert. Sie lagen damit etwa auf dem Niveau des Vorjahres. Zusätzlich produzierten Gaskraftwerke im Bergbau und Verarbeitenden Gewerbe ca. 20 bis 25 TWh für den industriellen Eigenbedarf.



Im Jahr 2017 wurde ein Exportüberschuss von ca. 50 TWh erzielt. Dieser Wert liegt ungefähr auf dem Niveau von 2016. Der Großteil der Exporte floss in die Schweiz (16,6 TWh), die hauptsächlich als Transitland nach Italien dient. Auf Rang zwei folgt Österreich mit 14,7 TWh. Die Niederlande auf Platz drei und Polen auf Rang vier fungieren hauptsächlich als Transitländer. Deutschland importierte deutlich weniger Strom aus Frankreich als in den vergangenen Jahren, weil einige französische Kernkraftwerke aus Sicherheitsgründen zeitweise abgeschaltet wurden. Deutschland dient als Transitland für französischen Strom und leitet diesen an die Nachbarländer weiter. Die durchschnittlich exportierte Leistung betrug ca. 5,7 GW. Das entspricht der Leistung von fünf Kernkraftwerken. Während ca. 8200 Stunden des Jahres 2017 (93,7%) wurde Strom exportiert und an ca. 500 Stunden (6,3%) wurde Strom importiert.



Für den Außenhandel mit Strom liegen bisher nur Zahlen von Januar bis einschließlich Oktober 2017 vor. In dieser Zeit wurden ein Exportüberschuss von 41 TWh und Einnahmen im Wert von 1,39 Mrd. Euro erwirtschaftet. Eingeführter Strom kostete durchschnittlich 38,07 Euro/MWh, ausgeführter Strom 35,48 Euro/MWh. Der durchschnittliche volumengewichtete Day-Ahead Börsenstrompreis liegt mit 32,89 Euro/MWh etwas über dem Wert des Vorjahres von 28,78 Euro/MWh. (Pressemitteilung vom 03.01.2018) (05.01.2018/ac/a/m)







