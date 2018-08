Dow Jones (ISIN: US2605661048, WKN 969420) +0,2%, S&P 500 +0,4%, NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) +0,6%



Nikkei 225 (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) freundlicher mit aktuell 22.652,41 Punkten



Unternehmensnachrichten



Die Großbank HSBC (ISIN: GB0005405286, WKN: 923893, Ticker-Symbol: HBC1, London: HSBA, Nasdaq OTC-Symbol: HBCYF) habe ihr Ergebnis im ersten Halbjahr gesteigert. Der Gewinn vor Steuern habe mit 10,7 Mrd. USD um 4,6% höher als im Vorjahreszeitraum gelegen. Die Bank habe v. a.vom positiven Zinsumfeld profitiert. Der Handelskonflikt zwischen den USA und China um höhere Zölle sei bislang ohne Folgen geblieben.



Der Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) verkaufe seine 30-prozentige Beteiligung am Flughafen Hannover an den Investor iCon Infrastructure für 109,2 Millionen EUR. Sofern die Mitgesellschafter des Flughafens Hannover - die Stadt Hannover und das Land Niedersachsen - ihr Vorkaufsrecht nicht ausüben, streiche Fraport einen Gewinn vor Steuern von rund 85 Mio. EUR ein.



XING (ISIN: DE000XNG8888, WKN: XNG888, Ticker-Symbol: O1BC, NASDAQ OTC-Symbol: XNGAF) (15,3 Mio. Mitglieder) habe dank einer Million neuer Mitglieder deutlich mehr umgesetzt. Die Erlöse seien im ersten Halbjahr um 28% auf knapp 111 Mio. EUR gestiegen. (07.08.2018/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Der deutsche Aktienmarkt ging ohne klare Richtung in die neue Handelswoche, so die Analysten der NORD LB.Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) habe zwischen plus 0,8% und einem Minus von 0,6% geschwankt und sei schließlich etwas leichter aus dem Handel gegangen.DAX -0,14%, MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) +0,05%, TecDAX (ISIN: DE0007203275, WKN: 720327) +0,47%Die US-Börsen hätten sich dank guter Unternehmensbilanzen freundlicher aus dem Handel verabschiedet. Auffallend in der bisherigen Berichtssaison sei, dass von den 413 S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0)-Unternehmen, die bislang ihre Zwischenberichte vorgelegt häten, 79,2% die Gewinnschätzungen übertroffen hätten.