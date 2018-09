Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (05.09.2018/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fraport drohen weitere Kursverluste - ChartanalyseIm gestrigen "Ausverkauf" am deutschen Aktienmarkt hielt sich die Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) eigentlich recht gut, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Wer den Kursverlauf dieser über die letzten Wochen nicht im Kopf habe, könnte dadurch eine gewisse Stärke vermuten. Spätestens wenn der Chart aufgerufen werde, werde auch der Fraport-Interessierte auf den Boden der Realität zurückgeholt. Bereits vor einigen Tagen sei eine große SKS-Formation mit Nackenlinie bei ca. 77,58 EUR vollendet worden, mit der sich das mittelfristige Chartbild deutlich eintrübe.Das Chartbild der Fraport-Aktie dürfte Investoren zu denken geben. Mit Blick auf die nächsten Wochen würden weitere Kursverluste drohen, nachdem die SKS-Formation vollendet worden sei. Ein erstes rechnerisches Kursziel liege bei ca. 67,50 EUR. Erweitert könnte es sogar bis auf knapp 61,50 EUR oder noch tiefer abwärts gehen. im Gegenzug müssten die Kurse nachhaltig über 79,80 EUR ansteigen, um temporär weiteres Erholungspotenzial in Richtung EMA 200 und später 85,50 bis 87,54 EUR freizuschalten. Für eine Rückkehr in einen auch mittelfristig bullischen Preisbereich sei sogar ein Ausbruch über die dortige Widerstandszone nötig.Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:76,90 EUR +0,63% (04.09.2018, 17:35)