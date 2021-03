Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (03.03.2021/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Fraport-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) charttechnisch unter die Lupe.Die Überschrift "Silberstreif am Horizont" sei vermutlich sogar nicht "stark" genug, denn die Fraport-Aktie arbeite derzeit an einem großen, charttechnischen Befreiungsschlag. Als solchen würden die Analysten einen Spurt über die Widerstandszone aus den letzten beiden Erholungshochs 52,40/52,85 EUR, dem 38,2%-Fibonacci-Retracement des gesamten Baisseimpulses von Anfang 2018 bis März 2020 (54,20 EUR) sowie die 90-Wochen-Linie (akt. bei 54,42 EUR) definieren. Im Erfolgsfall liege ein abgeschlossener Doppelboden vor, welcher ein langfristiges Anschlusspotenzial von rund 23 EUR verspreche. Zusätzlicher Rückenwind liefere die seit Anfang Dezember ausgeprägte Flaggenkonsolidierung. Schließlich begünstige das verschachtelte Kursmuster den eingangs diskutierten großen Befreiungsschlag. Im Ausbruchsfall würden die Hoch- und Tiefpunkte der letzten 15 Jahre bei rund 60 EUR ein erstes Zwischenziel definieren. Perspektivisch ermögliche eine erfolgreiche untere Umkehr sogar das Schließen der "Corona-Kurslücke" vom Februar vergangenen Jahres (67,38 EUR zu 68,34 EUR). Um die aktuelle Steilvorlage nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die Fraport-Aktie zukünftig nicht mehr unter die 50 EUR-Marke zurückfallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 03.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:54,20 EUR +2,65% (03.03.2021, 10:31)