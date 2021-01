Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

45,02 EUR -1,36% (18.01.2021, 14:47)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (18.01.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Es sei gekommen wie es habe kommen müssen. Der Einbruch des weltweiten Flugverkehrs durch die Corona-Krise habe das Passagiergeschäft des Frankfurter Flughafens 2020 um Jahrzehnte zurückgeworfen. Der Fraport-Konzern habe im vergangenen Jahr so wenig Fluggäste befördert wie 1984. Auch die Aussichten für das laufende Jahr würden niemandem vom Hocker reißen. Mit dem aktuellen Kursrutsch sei der gleitende 50-Tage-Durchschnitt bei 46,65 Euro nachhaltig unterschritten worden, was als kurzfristiges Verkaufssignal gedeutet werden könne.Solange das Coronavirus weltweit nicht in Zaum gebracht werde, sei kaum mit einer nachhaltigen Belebung des Flugverkehrs zu rechnen. Langfristig dürfte die Fraport-Aktie zwar wieder aufwärts tendieren. Ein Investment habe jedoch keine Eile. Wer bereits engagiert sei, halte den MDAX-Wert weiter, sollte sich aber eine Schmerzuntergrenze setzen. "Der Aktionär" halte andere Aktien auf absehbare Zeit für deutlich aussichtsreicher, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.01.2021)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:44,84 EUR -2,48% (18.01.2021, 14:31)