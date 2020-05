Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

35,52 EUR -5,23% (06.05.2020, 14:17)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

35,46 EUR -6,29% (06.05.2020, 14:31)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (06.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Der Frankfurter Konzern sei im ersten Quartal in die roten Zahlen gerutscht. Das sei aber abzusehen gewesen, denn quasi ohne Flugverkehr und Passagiere könne Fraport kaum Geld verdienen. Folgerichtig würden Umsatz und Gewinn in den Keller rauschen.Die derzeitige Lage sei die "größte Krise der weltweiten Luftfahrt", habe CEO Dr. Stefan Schulte erklärt. Trotz der frühzeitigen Kostensenkungen hinterlasse die aktuelle Situation so tiefe Spuren, dass eine konkrete Prognose für das Gesamtjahr derzeit nicht möglich sei. Um die Folgen der Pandemie abzufedern, habe Fraport schnell reagiert. Mehr als 18.000 der rund 22.000 Fraport-Beschäftigten am Standort Frankfurt seien derzeit in Kurzarbeit. Langfristig bleibe Fraport für die Entwicklung des Luftverkehrs aber positiv eingestellt und halte an den langfristigen Ausbauprojekten fest.Fraport habe im ersten Quartal des Jahres knapp 900 Mio. Euro an zusätzlichen Krediten aufgenommen und verfüge zum Stichtag 31. März 2020 über mehr als 2,2 Mrd. Euro an liquiden Mitteln und zugesicherten Kreditlinien. Weitere Finanzmittel von über 300 Mio. Euro seien seit dem Bilanzstichtag gesichert worden. Damit könne das Unternehmen die aktuelle Situation auch über viele Monate durchstehen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: