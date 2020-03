Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Fraport AG": Keine vorhanden.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

42,06 EUR +8,49% (13.03.2020, 14:29)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

40,61 EUR +5,48% (13.03.2020, 14:39)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (13.03.2020/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) von "kaufen" auf "halten" herunter.Nach einem soliden 2019 dürfte das laufende Geschäftsjahr 2020 infolge der Coronavirus-Pandemie eine deutlich rückläufige Geschäftsentwicklung bringen. Im GJ 2019 habe Fraport den Konzernumsatz um 6,5% auf EUR 3.706 Mio. erhöht. Der um IFRIC12-Auswirkungen bereinigte Umsatz (maßgebliche Größe für den Unternehmensausblick) habe bei EUR 3.260 Mio. gelegen (+4,5%; Unternehmensausblick: EUR 3,2 Mrd.). Das EBITDA habe EUR 1.180 Mio. erreicht (Vj.: EUR 1.129 Mio.; Ausblick EUR 1.160 Mio. bis EUR 1.195 Mio.). Höhere Abschreibungen hätten zu einem von EUR 730,5 Mio. auf EUR 705,0 Mio. rückläufigen EBIT geführt, das aber komfortabel im Zielbereich von EUR 685 Mio. bis EUR 725 Mio. gelegen habe. Das Konzernergebnis sei von EUR 505,7 Mio. auf EUR 454,3 Mio. rückläufig gewesen. Jedoch sei der Vorjahreswert durch den Anteilsverkauf an der Flughafen Hannover-Langenhagen GmbH (EUR 75,9 Mio.) überzeichnet gewesen. Ohne diesen Effekt habe sich ein Ergebnisanstieg um EUR 24 Mio. bzw. knapp 6% ergeben. Das EPS habe sich auf EUR 4,55 belaufen (Vj.: EUR 5,13). Der operative Cashflow habe sich um 18,7% auf EUR 952,3 Mio. verbessert. Hingegen sei der Free Cashflow aufgrund der hohen Investitionstätigkeit von EUR +6,8 Mio. auf EUR -373,5 Mio. gefallen.Der wichtigste Konzernflughafen Frankfurt habe mit 70,6 Mio. (+1,5%) Passagieren einen neuen Rekord erzielt. Zum Jahresende hätten sich jedoch bereits Angebotsreduzierungen in rückläufigen Passagierzahlen bemerkbar gemacht. Im internationalen Portfolio sei die Passagierentwicklung sehr unterschiedlich, aber überwiegend positiv gewesen. Im Segment Aviation seien die Umsätze um 2,0% auf EUR 1.027 Mio. geklettert. Höhere Personal- und Materialkosten hätten zu einem um 1,6% verringerten EBITDA geführt. Bei Retail & Real Estate sei die Umsatzentwicklung trotz des Wegfalls der Konzerngesellschaft Energy Air mit EUR 507,8 Mio. leicht positiv gewesen (+0,1%). Das Passagierwachstum und deutlich gestiegene Netto-Retail-Erlöse je Passagier (+5,1% auf EUR 3,28) hätten sich positiv auf den Retailumsatz (+14,1 Mio.) ausgewirkt. Die Parkierungserlöse seien um EUR 4,6 Mio. Marktanteilsgewinne gestiegen, gestiegene Höchststartgewichte sowie das Passagierwachstum in Frankfurt hätten im Segment Ground Handling zu einem Umsatzplus von 4,9% auf EUR 707,1 Mio. geführt. Das Segment-EBITDA sei um 36,0% auf EUR 60,4 Mio. gestiegen. Bei International Activities & Services sei der Umsatz um 13,4% auf EUR 1.463,9 Mio. bzw. bereinigt um IFRIC12 um 9,3% auf EUR 1.017,6 Mio. geklettert. Das EBITDA sei um 7,7% auf EUR 448,8 Mio. gestiegen.Der Vorstand sehe sich aufgrund des Coronavirus aktuell nicht in der Lage, einen konkreten Ausblick für das GJ 2020 vorzulegen. Ohne diesen Effekt hätte Fraport z.B. in Frankfurt eine konstante Passagierentwicklung erwartet. Aktuell gehe man von einem deutlichen Rückgang aus, der auch zu einem deutlichen Minus beim Konzernumsatz führen werde. Für den Flughafen Frankfurt rechne das Unternehmen pro ausbleibendem Passagier mit einem negativen EBITDA-Effekt von ca. EUR 10 bis EUR 14. In Frankfurt habe der Passagierrückgang nach Unternehmensangaben in der letzten Februarwoche bei -14,5%, in der ersten Märzwoche bereits bei ca. -30% gelegen. Ohne Ausmaß und Dauer abschätzen zu können, rechne das Management damit, dass sich die starken Verkehrsrückgänge in den kommenden Wochen und Monaten fortsetzen würden. Insofern würden sofortige, umfangreiche Sparmaßnahmen umgesetzt. Trotzdem solle die Dividende für das GJ 2020 bei EUR 2,00 stabil gehalten werden.Mit Blick auf einen Anlagehorizont von zwölf Monaten rät Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, die Fraport-Aktie mit Kursziel EUR 36,00 (bisher: EUR 90,00) zu halten. (Analyse vom 13.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link