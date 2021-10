"Der Aktionär" hatte Fraport Anfang Juni mit einem Kursziel von 80 Euro zum Kauf empfohlen. Die MDAX-Aktie bleibt haltenswert, so Martin Mrowka. (Analyse vom 08.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

59,28 EUR -0,03% (08.10.2021, 16:19)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

59,54 EUR +0,51% (08.10.2021, 16:35)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (08.10.2021/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Hessen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen würden heute in die zweiwöchigen Herbstferien starten. Viele Reisende ziehe es nach der Entspannung in Sachen Corona wieder per Flugzeug in die Ferne. Der Flughafen-Betreiber Fraport rechne deshalb mit Engpässen. Die Fraport-Aktie verteidige im MDAX ihr hohes Niveau.Nachdem die pandemische Entwicklung in den vergangenen Monaten auch Reiseerleichterungen gebracht habe, ziehe es viele Reisende wieder per Flugzeug in die Ferne. Klassische Sonnenziele auf den Balearen und Kanaren sowie in Griechenland, Portugal, in der Türkei und Karibik seien besonders gefragt. Fraport rechne am größten deutschen Flughafen an den aufkommensstärksten Reisetagen rund um die Ferienwochenenden mit jeweils bis zu 130.000 Fluggästen.In den Tagesspitzen könne es beim Check-in und an der Sicherheitskontrolle sowie bei der Ein- und Ausreise zu Wartezeiten kommen, heiße es von Fraport. Davon sei phasenweise auch die Gepäckausgabe bei der Reiserückkehr betroffen. Reisenden rate der Flughafenbetreiber zu einer sorgfältigen Reisevorbereitung, insbesondere sich über die vielfältigen Corona-Sonderregelungen zu informieren.Derweil hätten zwei Analysehäuser ihre Kursziele für die Fraport-Aktie erhöht. Die Investmentbank Kepler Cheuvreux erwarte nun 81 Euro statt 72 Euro. Die Papiere des Flughafenbetreibers seien der Favorit der Analystin Ruxandra Haradau-Doser im Bereich Airlines & Airports. In puncto Erholung des Flugverkehrs dürften sie die Konkurrenz abhängen, so die Analystin. Ihre Einstufung laute: "buy".Die Fraport-Aktie halte sich in uneinheitlichem MDAX-Umfeld am Freitag-Nachmittag wenig verändert bei gut 59 Euro.Auch wenn sich die Situation in vielen Staaten entspannt habe - die Reisebranche bleibe im Griff der Corona-Pandemie. Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen hätten sich verbessert, lägen aber weiterhin unterhalb der 2019er Zahlen.