Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (08.08.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analyst Per-Ola Hellgren von der LBBW:Per-Ola Hellgren, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Erneut solides Quartalsergebnis: In Q2 habe der Umsatz auf 850,5 Mio. EUR zugelegt (Konsens 842 Mio. EUR, Vj. 762,8 Mio. EUR). Das EBITDA sei auf 286,6 Mio. EUR (Konsens 300 Mio. EUR, Vj. 282,7 Mio. EUR), das EBIT auf 186,6 Mio. EUR (Konsens 199 Mio. EUR, Vj. 185,6 Mio. EUR) und das Nettoergebnis auf 111,5 Mio. EUR (Konsens 116 Mio. EUR, Vj. 110,2 Mio. EUR) gestiegen. Das entsprechende Ergebnis je Aktie (verwässert) habe 1,20 EUR (Konsens 1,26 EUR, Vj. 1,19 EUR) betragen. Wenn auch alle Eckdaten die Vorjahreszahlen übertroffen hätten, seien allerdings die durchschnittlichen Konsensschätzungen leicht enttäuscht worden.Ausblick 2018 angehoben: Aufgrund der inzwischen bekannt gegebenen Veräußerung von Anteilen am Flughafen Hannover sei die Guidance für 2018 angehoben worden. Selbst ohne Berücksichtigung der ergebniswirksamen Effekte aus dem erwarteten Verkauf gehe Fraport nun von finanziellen Kennzahlen im oberen Bereich der vorher prognostizierten Bandbreiten aus. Im Hinblick auf den Anteilsverkauf erwarte der Vorstand jetzt, dass die Zielvorgaben des Konzerns für das EBITDA, EBIT, EBT und Ergebnis im Gesamtjahr 2018 überschritten würden. Hellgren habe seine Schätzungen entsprechend angepasst.Fazit: Die Geschäftsentwicklung der ersten Jahreshälfte spiegele die weiterhin starke Luftfahrtkonjunktur wieder. Die Bewertung der Aktie reagiere besonders empfindlich auf die Entwicklung des Passagieraufkommens am Frankfurter Flughafen. Das größte Risiko sehe Hellgren in der Gefahr erneuter Terroranschläge oder geopolitischer Auseinandersetzungen, die ohne Vorwarnung die Reiselust mehr oder weniger dauerhaft drücken könnten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: