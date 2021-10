Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

60,82 EUR -1,14% (12.10.2021, 09:06)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

61,22 EUR +0,62% (12.10.2021, 09:19)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Millennium Capital Partners LLP fährt Netto-Leerverkaufsposition in Fraport-Aktien geringfügig zurück:Die Shortseller von Millennium Capital Partners LLP reduzieren ihre Leerverkauf-Aktivitäten in den Aktien des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Das Londoner Asset Management-Unternehmen Millennium Capital Partners LLP hat am 11.10.2021 seine Netto-Short-Position in den Aktien der Fraport AG von 0,70% auf 0,68% gesenkt.Aktuell halten die Leerverkäufer der Hedgefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den Fraport-Aktien:0,54% Kintbury Capital LLP (05.10.2021)0,50% UBS Global Asset Management (UK) Ltd (22.06.2015)Insgesamt halten die Leerverkäufer der großen Hedgefonds derzeit Netto-Leerverkaufspositionen in Höhe von mindestens 1,72% der Fraport-Aktien. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht veröffentlichungspflichtig nicht berücksichtigt.Börsenplätze Fraport-Aktie: