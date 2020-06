Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

44,08 EUR +4,95% (12.06.2020, 10:15)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

44,48 EUR +6,16% (12.06.2020, 10:29)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Wieder einmal herrsche Katerstimmung bei Fraport. Nachdem der MDAX-Titel in den vergangenen Tagen zum Befreiungsschlag angesetzt habe, wende sich nun das Blatt. Fundamental habe sich nicht viel verändert, doch die Märkte seien verunsichert, es könne noch einmal eine zweite Welle bevorstehen. Negative Analystenstimmen würden die Krisenstimmung verstärken.Independent Research stufe die Fraport-Aktie auf "verkaufen" herab, erhöhe aber das Kursziel auf 45 Euro. Die Schweizer Großbank UBS stufe das Papier von "halten" auf "verkaufen" herunter. Das Kursziel werde minimal auf 48 Euro angehoben. Berenberg halte an ihrem "halten"-Rating mit Kursziel 47 Euro fest.Technisch habe die am Markt zurückkehrende Verunsicherung die Fraport-Aktie zurückgeworfen. Im Bereich von 42 Euro erhalte der Titel eine starke Unterstützung. Diese gelte es auf Schlusskursbasis zu verteidigen. Wenn der Fraport-Aktie das gelinge, wäre das positiv zu werten und das Papier könnte in den nächsten Tagen wieder neue Kraft gewinnen. Falle der Aktienkurs weiter und rutsche unter die Unterstützung, wäre dies ein klares Verkaufssignal.