Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (08.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Fraport: Hop oder Top - AktienanalyseDer Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) hat zur Wochenmitte Quartalszahlen herausgebracht, die Aktie verliert intraday aber sehr deutlich und bewegt sich auf eine zentrale Unterstützung aus diesem Jahr zu. Das übergeordnete Chartbild mahnt jedoch zu allergrößter Vorsicht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Ein unerwartet hohes Passagieraufkommen habe das Geschäft des Frankfurter Flughafenbetreibers Fraport in der ersten Jahreshälfte merklich angetrieben. In den ersten sechs Monaten habe der MDAX-Konzern einen 13 Prozent gesteigerten Umsatz von 1,532 Mrd. Euro und ein Konzernergebnis von 140,8 Mio. Euro präsentiert. Zuvor hätten höhere Zinsen für die Zukäufe in Griechenland und Brasilien das Finanzergebnis noch belastet. Bei den Geschäftszahlen für das Gesamtjahr peile Fraport jeweils das obere Ende seiner Prognosen an. Das Jahresergebnis sollte somit bei rund 430 Mio. Euro liegen, in 2017 seien es noch 360 Mio. Euro gewesen. Darin sei der Erlös aus dem geplanten Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover aber noch nicht enthalten, der nach Steuern rund 77 Mio. Euro in die Kasse spülen solle. Problematisch zeige sich unterdessen das höhere Passagieraufkommen, der Frankfurter Flughafen ächze mit seinen beiden in die Jahre gekommenen Terminals unter dem hohen Andrang - hier könnten noch höhere Investitionen für die nächsten Jahre anstehen!Technisch sei es für die Aktie von Fraport bis Anfang dieses Jahres hervorragend gelaufen, das Papier habe einen Wert von 97,26 Euro erreicht und auf Jahresfrist um gut 25 Prozent zugelegt. Doch nun könnte die Party ein jähes Ende finden, seit Juli letzten Jahres sei die Aktie nicht wirklich weitergekommen. Stattdessen würden Marktteilnehmer offenbar an einer größeren Trendwende in Form einer SKS-Formation basteln. Die wichtigsten Kursmarken seien dabei schon abgesteckt, die beiden Schultern würden sich um 88,00 Euro befinden, die dazugehörige Nackenlinie sei um 77,50 Euro angesiedelt. Sollte das beschriebene und äußerst bärische Szenario wie vermutet einsetzen, dürfte es für Käufer recht unangenehm werden.Obwohl aus fundamentaler Sicht keine signifikante Verschlechterung hervorgehe, könnte die Aktie zu einer regelkonformen Konsolidierung - also Korrektur - ansetzen und die Kursgewinne aus den letzten zwei Jahren etwas schmälern. Das Ganze sollte aber erst unterhalb von grob 77,00 Euro in Betracht gezogen werden und wenn die beschriebene Nackenlinie tatsächlich und mindestens per Wochenschlusskurs unterschritten werde. Dann müssten sich Anleger nämlich auf einen Rücklauf der Fraport-Notierungen sogar zurück an die Jahreshochs aus 2015 um 63,05 Euro einstellen. Mit einem kurzen Zwischenstopp sei dabei um rund 70,00 Euro zu rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: