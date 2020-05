Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (18.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Normalerweise würden sich im Hochsommer jede Menge reiselustiger Menschen am Frankfurt Flughafen tummeln, um in die Sommerferien zu fliegen. Doch in diesem Jahr scheine die Corona-Pandemie den Plänen einen Strich durch die Rechnung zu machen - oder doch nicht?Bundesaußenminister Maas habe sich optimistisch gezeigt, dass ein Sommerurlaub trotz der Pandemie zumindest in Europa möglich sein werde. Bereits am Freitag habe die US-Fluggesellschaft Delta mitgeteilt, ihren Flugbetrieb Richtung Frankfurt ab dem 23. Mai wieder aufzunehmen. Zwischen Atlanta und Frankfurt sollten dann drei Mal wöchentlich Flieger hin- und zurückfliegen. Vor der Corona-Krise habe Delta die Verbindung täglich bedient.An der Börse habe sich v.a. die Fraport-Aktie über den Hoffnungsschimmer einer schrittweisen Lockerung der Reisebeschränkungen gefreut. Das Papier lege am Montag kräftig zu. Der nächste Widerstand liege im Bereich der 40-Euro-Marke. Wenn die Fraport-Aktie diese Hürde nachhaltig überschreiten könne, würde sie ein Kaufsignal generieren. Bis dahin sollten Anleger den Wert weiterhin von der Seitenlinie aus beobachten, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.05.2020)Börsenplätze Fraport-Aktie: