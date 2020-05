Börsenplätze Fraport-Aktie:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (26.05.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Der Frankfurter Konzern habe seine Hauptversammlung abgehalten. Auf der rein virtuellen Veranstaltung habe Geschäftsführer Stefan Schulte einige Einblicke in die aktuelle Lage und in die Zukunftspläne des Flughafenbetreibers gegeben.Die Aktionäre sollten wegen der Auswirkungen der Corona-Krise zustimmen, die Dividende für 2019 zu streichen. Auch im laufenden Jahr seien weder Gewinne noch Dividenden zu erwarten, habe Schulte die Eigentümer auf eine Durststrecke eingestimmt.In der Diskussion um mögliche EU-Auflagen für die Lufthansa habe Fraport der deutschen Fluggesellschaft den Rücken gestärkt. Schulte habe sich gegen Pläne der EU ausgesprochen, der Lufthansa wegen der geplanten deutschen Staatshilfe Start- und Landerechte zu entziehen. Die Lufthansa müsse als Netzwerkanbieter in Frankfurt ihren Marktanteil halten und ausbauen dürfen, so Schulte. Mit dem laufenden Ausbau werde Frankfurt auch zusätzliche Start- und Landerechte auf den Markt bringen. Zur Weiterentwicklung des Flughafens würden Lufthansa und Fraport sogar planen, ein Gemeinschaftsunternehmen zu gründen.Im Zuge der Hauptversammlung schieße die Fraport-Aktie nach oben. Trotz des schwierigen Marktumfeldes zeige sich der Vorstand optimistisch für die Zukunft. Mit dem Festhalten des Baus am dritten Terminal manifestiere er sein optimistisches Zukunftsszenario für den Luftverkehr. Im Bereich der 40-Euro-Marke habe sich in den vergangenen Wochen ein hartnäckiger Widerstand gebildet. Wenn die Fraport-Aktie auf Schlusskursbasis darüber notiere, wäre dies ein technisches Kaufsignal, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 26.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link