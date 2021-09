Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

56,16 EUR +4,19% (20.09.2021, 17:20)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

56,12 EUR +4,47% (20.09.2021, 17:26)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (20.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten des Anlegermagazins "Der Aktionär" nehmen im aktuellen "Börsen.Briefing" die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Zuerst seien es nur von Medien verbreitete Vermutungen gewesen. Mittlerweile habe das Weiße Haus in Washington die übereinstimmenden Medien-Berichten bestätigt. Geimpfte Personen aus der EU und aus Großbritannien sollten bald wieder in die USA einreisen dürfen. Der Schritt solle allerdings erst ab November greifen. Die Aktien von Lufthansa, Fraport, TUI und Co würden sich dem schwachen Markt deutlich widersetzen. Die nun offenbar nahenden Lockerungen würden die Papiere der Reisebranche beflügeln. Auch Flughafen-Betreiber Fraport gehöre im MDAX zu den stärksten Werten.Die Reisebranche sehne die Öffnung der lukrativen Transatlantik-Routen herbei. Vor allem Fluggesellschaften wie Lufthansa und IAG würden zu den größten Profiteuren gehören. Insgesamt bleibe die Branche jedoch im Griff der Corona-Krise. Jeder Rückschlag bei der Covid-19-Bekämpfung belaste die Geschäfte. Die Aktien würden höchstens für mutige Anleger interessant bleiben. Nur Fraport und Airbus stünden auf den Empfehlungslisten des "Aktionärs", so die Experten des Anlegermagazins "Der Aktionär" im aktuellen "Börsen.Briefing". (Analyse vom 20.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: