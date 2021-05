Börsenplätze Fraport-Aktie:



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (26.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen würden steigen. Und Betreiber Fraport erwarte im Sommer noch mehr. Nun werde auch das Terminal 2 aus dem Corona-Schlaf geholt. "Ab dem 01.06.2021 öffnet Terminal 2 wieder und Flüge werden aus beiden Terminals abgefertigt", heiße es in einer Mitteilung von Fraport. Der im MDAX gelisteten Aktie tue das gut.Nach über einem Jahr Corona-Pause öffne der Frankfurter Flughafen wieder sein zweites Passagier-Terminal. Das seit März vergangenen Jahres gesperrte Gebäude stehe für Passagiere und insgesamt 48 Airlines ab dem kommenden Dienstag wieder zur Verfügung, habe der Flughafenbetreiber Fraport mitgetielt. Man sei damit auf die erwarteten Passagierzahlen im Sommer gut vorbereitet, habe Terminal-Manager Sascha König gesagt.Auch die umstrittene Landebahn Nordwest gehe zeitgleich wieder in Betrieb. In der Corona-Flaute habee Fraport die Landebahn wie auch das Terminal 2 stillgelegt und kehre nun zur vollen Kapazität zurück. Die Wiedereröffnung werde mit dem wieder ansteigenden Bedarf begründet. Mit bis zu 600 täglichen Flugbewegungen sei Deutschlands größter Flughafen allerdings noch weit von früheren Rekordwerten mit mehr als 1.500 Starts und Landungen an einem Tag entfernt. Ein drittes Terminal sei im Bau.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link