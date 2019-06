Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

75,00 EUR -1,19% (26.06.2019, 10:54)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (26.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Analysten William Fitzalan Howard und Joel Spungin von der Privatbank Berenberg:William Fitzalan Howard und Joel Spungin, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen die Coverage für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) in einer aktuellen Aktienanalyse mit einer Verkaufsempfehlung auf.Das Geschäftsmodell von Fraport werde weiterhin vom Flughafen Frankfurt dominiert. Dort seien hohe Investitionen notwendig und das Wachstum sei gering. Dies bedeute, dass Fraport in absehbarer Zeit insgesamt niedrigere Renditen und weniger Barmittel im Vergleich zu den Wettbewerbern erziele. Vor diesem Hintergrund sei ein Bewertungsabschlag auf die Branche gerechtfertigt.William Fitzalan Howard und Joel Spungin, Analysten der Privatbank Berenberg, nehmen die Fraport-Aktie mit einem "sell"-Rating und einem Kursziel von 57 Euro in die Bewertung auf. (Analyse vom 26.06.2019)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:74,68 EUR -1,99% (26.06.2019, 10:43)