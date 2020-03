Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

37,35 EUR -0,88% (30.03.2020, 14:15)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

37,65 EUR -0,16% (30.03.2020, 14:29)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (30.03.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Bei Fraport sei die Passagierzahl in der letzten Woche um 73,5% zurückgegangen, starke Einbußen habe es auch bei der Zahl der Flugbewegungen (-58%) und dem Frachtvolumen (-20%) gegeben. Der Betreiber des Frankfurter Flughafens werde von der Corona-Krise - wenig überraschend - mit voller Wucht getroffen.Für den Großteil der Belegschaft sei daher zunächst Kurzarbeit bis Ende Mai eingeführt worden, eine Verlängerung sei möglich. Die Entwicklung werde derbe Spuren in den Geschäftszahlen von Fraport hinterlassen. Und dennoch würden die Experten den Konzern, der in Normalzeiten mit einer Umsatzrendite von zuletzt 15,9% hochprofitabel wirtschafte, mit einer Eigenkapitalquote von 33,7% und einer Liquidität in Höhe von 1,1 Mrd. Euro (beides per 31.12.) als vergleichsweise krisenfest einstufen.Fraport werde unter der Krise in diesem Jahr massiv leiden, aufgrund der starken Marktstellung in Deutschland sei ein erfolgreiches Comeback aber sehr wahrscheinlich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Fraport-Aktie: