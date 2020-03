Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

35,94 EUR +8,91% (24.03.2020, 13:14)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

35,18 EUR +3,47% (24.03.2020, 13:28)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (24.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Fraport-Chef Stefan Schulte habe es bereits bei der Jahreszahlenvorlage Ende Februar angedeutet: 2020 werde kein einfaches Jahr für den Frankfurter Konzern. Die nun veröffentlichten rückläufigen Passagierzahlen würden den befürchteten Einbruch bestätigen denn, auch der Frachtverkehr schrumpfe deutlich.Im Zuge der Coronavirus-Krise stehe der Flugverkehr fast vollständig still. Das belaste auch das Tagesgeschäft von Fraport. Das Unternehmen generiere Einnahmen für jeden abgefertigten Passagier. Zusätzlich verdiene der Flughafenbetreiber an jedem Euro mit, den Fluggäste im Einzelhandel und Restaurants der Terminals ausgeben würden. Jeder ausbleibende Passagier belaste das EBITDA um 10 bis 14 Euro. Fraport beweise aber Krisenmanagement: Der Flughafenbetreiber habe bereits den Großteil seiner Belegschaft bis Ende Mai in Kurzarbeit geschickt.Im heutigen Handelsverlauf könne die Fraport-Aktie jedoch deutlich zulegen. Auf dem aktuellen Niveau gehöre der Wert auf die Watchlist: Mit einem 2020er-KGV von 6 und einer Dividendenrendite von 5,5% sei die Fraport-Aktie eine echte Alternative zur Deutschen Lufthansa. Eine Bodenbildung sollte allerdings abgewartet werden, so Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.03.2020)Börsenplätze Fraport-Aktie: