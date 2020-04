Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (01.04.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Armer von Independent Research:Markus Armer, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Am 25.03. habe Fraport für Armer nachvollziehbar den Dividendenvorschlag für 2019 infolge der Auswirkungen der Covid-19-Pandemie zurückgezogen. So solle anstatt der geplanten Ausschüttung von 2,00 Euro/Aktie der Bilanzgewinn nun vollständig in die Gewinnrücklagen eingestellt werden. Außerdem gebe es keine Guidance für die Dividende 2020 mehr (bisher: "konstant gegenüber 2019"). Ausschlaggebend für diesen Schritt seien laut dem Konzern die geänderten Rahmenbedingungen (u.a. Reiserestriktionen) gewesen. Dem deutlichen Einbruch der Verkehrszahlen begegne Fraport mit Sparmaßnahmen und Kurzarbeit.Zudem habe Fraport gestern für den Flughafen Frankfurt außerplanmäßig Verkehrszahlen für eine Woche (KW13 2020) publiziert. Demnach sei die Passagierzahl um 91% y/y auf 118.965 Fluggäste gesunken. Im Bereich Fracht sei ein Rückgang von 28% y/y auf 33.147 Tonnen verzeichnet worden. Die Flugbewegungen hätten sich um 81% y/y verringert. Hinsichtlich der Passagierentwicklung könne nach Ansicht des Analysten die Dauer der Flugstreichungen nicht bestimmt werden. Die Perspektiven würden eingetrübt bleiben, da aus Sicht des Analysten keine schnelle Erholung im Luftverkehr zu erwarten sei.Armer habe seine Dividendenprognose für 2020 auf 0,00 (alt: 1,00) Euro reduziert. Seine Dividendenprognose für 2021 (1,00) Euro bleibe unverändert. Der Analyst bestätige seine bereits zuvor deutlich gesenkten Ergebnisprognosen (u.a. EPS 2020e: 1,64 Euro; u.a. EPS 2021e: 2,81 Euro).