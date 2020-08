Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

37,40 EUR +0,43% (12.08.2020, 10:48)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

37,56 EUR +1,02% (12.08.2020, 11:01)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (12.08.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von DR. KALLIWODA Research:Der Analyst von DR. KALLIWODA Research, Dr. Norbert Kalliwoda, bewertet die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) mit "kaufen".Mit einem Rückgang der Passagierzahlen von 63,8% im ersten Halbjahr 2020 habe die Fraport AG massiv unter den Konsequenzen der Corona-Pandemie zu leiden gehabt. Im Vergleich zu Q1/2020, wo sich die Kennziffer noch um 94,4% verschlechtert habe, habe sich die Lage in Q2/2020 leicht verbessert.Der, sich im Portfolio der Fraport AG befindende, chinesische Flughafen Xi'an, sei der einzige gewesen, an dem es bereits in der ersten Hälfte von 2020 deutliche Erholungstendenzen gegeben habe. Für die in Südamerika liegenden Flughäfen der Fraport AG (Fortaleza, Porto Alegre und Lima) erwarte Kalliwoda mit Hinblick auf die dortige, aktuelle Corona-Situation, einen deutlich längeren und steinigeren Pfad der Erholung.Der Ausbau des Terminal 3 am Frankfurter Flughafen werde die Passagierkapazität um schätzungsweise 21 Millionen Reisende pro Jahr erhöhen. Eine Fertigstellung werde für 2024 erwartet und sollte mit einem höheren Grad der Passagier-Zufriedenheit einhergehen. Längerfristig sollte durch die Erweiterung die Stellung des Frankfurter Flughafens, zumindest innerhalb Europas, gestärkt werden und außerdem weiteres, nachhaltiges Wachstum ermöglicht werden.Basierend auf einem aktuellen Aktienkurs von rund 37 EUR gehe Kalliwoda von einem Aufwärtspotenzial von circa 32% aus. Das Kursziel auf Grundlage seines Bewertungsmodells setze er bei circa 49 EUR.Der Analyst von DR. KALLIWODA Research, Dr. Norbert Kalliwoda, bewertet die Fraport-Aktie mit "kaufen". (Analyse vom 12.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link