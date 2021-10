Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (15.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafen-Konzerns Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, NASDAQ OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Deutschlands größter Flughafenbetreiber habe nach dem Ende der Sommerferien einen Rückgang der Passagierzahlen hinnehmen müssen. Am Frankfurter Flughafen seien im September "nur" rund 3,1 Millionen Fluggäste gezählt worden. Doch den Rückgang und auch den schwierigen Winter habe Fraport bereits einkalkuliert. Ein Analyst erwarte sogar eine Prognoseerhöhung.Fraport werde zwar erst am 9. November 2021 seine Zahlen zum dritten Quartal präsentieren. Doch die US-Bank J.P. Morgan sei optimistisch. Der Flughafenbetreiber dürfte in den ersten neun Monaten des Jahres ein operatives Ergebnis (EBITDA) von 604 Millionen Euro erreicht haben, so Analystin Elodie Rall heute in einem Ausblick. Damit wäre Fraport auf einem guten Weg, die Konsensschätzung zu erreichen und die eigene Zielspanne zu übertreffen. Selbst eine deutliche Prognoseerhöhung sei möglich.Diese Aussage sorge am Vormittag für einen deutlichen Kurssprung der Fraport-Aktie. Mit 63,24 Euro liege der MDAX-Wert so hoch wie zuletzt vor vier Monaten. Dabei habe die J.P. Morgan-Analystin das Kursziel für Fraport bei 57 Euro belassen und stufe den MDAX-Wert weiterhin mit "neutral' ein.Auch Fraport selbst rudere derzeit etwas zurück. "Uns geht es nicht so richtig gut im Moment, wir müssen die Kosten weiter reduzieren", habe Vorstandschef Stefan Schulte am Donnerstag in einem Podcast gesagt. Man werde deshalb die Unterstützung als Hauptsponsor des Basketball-Bundesligisten Skyliners Frankfurt zurückfahren und auch die Namensrechte der Fraport Arena aufgeben.Fraport versuche weiterhin, seine Kosten zu senken. Selbst das Sportsponsoring werde reduziert. Unterm Strich könnte sich das Flughafen-Geschäft im laufenden Quartal besser als zuvor prognostiziert entwickeln. Charttechnisch müsste das Zwischenhoch bei gut 64 Euro nachhaltig überwunden werden, um weiteres Aufwärtspotenzial zu generieren.Die Fraport-Aktie bleibt eine gute Halteposition, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2021)Mit Material von dpa-AFX