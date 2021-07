Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Fraport-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

56,72 EUR -1,43% (13.07.2021, 15:16)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

56,68 EUR -1,36% (13.07.2021, 15:30)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (13.07.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Es werde wieder merklich mehr geflogen. Das spüre auch Fraport. Im Juni habe der Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen mit Beginn der Hauptreisezeit nach schwierigen Monaten wieder zugelegt. Doch wie bei allen reiseabhängigen Unternehmen würden die aktuellen Corona-Entwicklungen für Trübsal sorgen."Der beginnende Aufwärtstrend bei den Fluggastzahlen setzte sich im Juni trotz der nach wie vor deutlichen Auswirkungen der Covid-19-Pandemie weiter fort", heiße es heute in einer Mitteilung von Fraport. Mit knapp 1,8 Millionen Fluggästen habe das Fluggast-Aufkommen demnach zum zweiten Mal in diesem Jahr die Millionenmarke überschritten.Das sei fast dreimal so viel wie im äußerst schwachen Vorjahresmonat und auch mehr als die 1,25 Millionen Passagiere im Mai gewesen. Dennoch liege die Zahl noch 73 Prozent unter der aus Juni 2019. Ganz anders sei es für Fraport im Cargo-Geschäft gelaufen: Das Aufkommen an Fracht und Luftpost sei im Vergleich zu Juni 2020 um 31,5 Prozent auf 186.622 Tonnen gewachsen. Gegenüber Juni 2019 entspreche das ebenfalls einem Plus und zwar in Höhe von 9,0 Prozent.In H1 seien am Frankfurter Flughafen knapp 6,5 Millionen Passagiere abgefertigt worden. Für das laufende Jahr habe Fraport-Chef Stefan Schulte für Frankfurt zuletzt insgesamt nur noch "unter 20 bis 25 Millionen" Fluggäste vorausgesagt. Nach seiner Einschätzung werde die Nachfrage "irgendwann im Sommer" anziehen.Die Fraport-Aktie rutsche am Dienstag-Vormittag um fast zwei Prozent auf 56,42 Euro ab.DER AKTIONÄR habe Anfang Juni ein längerfristiges Kursziel von 80 Euro für die Fraport-Aktie ausgegeben. Die jüngste Entwicklung der Corona-Zahlen und die neuen Reisezurückhaltungen würden den MDAX-Titel wieder belasten. Wichtig sei nun kurzfristig, dass die charttechnische Unterstützung bei 56,35 Euro halte.Noch nicht engagierte Käufer wagen jetzt einen Nachkauf, setzen sich aber direkt ein recht enges Limit bei knapp 50 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 13.07.2021)