Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

67,76 EUR -0,79% (28.03.2019, 14:18)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

67,34 EUR -1,55% (28.03.2019, 12:38)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (28.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Fraport: Aktionäre sollen von dem Gewinnsprung profitieren - AktienanalyseDer Flughafenbetreiber Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) hat seinen Gewinn im vergangenen Jahr deutlich verbessert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Unter dem Strich habe das Unternehmen 2018 knapp 506 Mio. Euro und damit rund 44 Prozent mehr als im Vorjahr verdient. Dazu beigetragen habe auch die Trennung vom Flughafen Hannover. Der Verkauf an den britischen Finanzinvestor iCon Infrastructure habe dem Konzern rund 76 Mio. Euro in die Kassen gespült. Das EBITDA habe derweil um 12,5 Prozent auf gut 1,1 Mrd. Euro zugelegt, der Umsatz um rund 19 Prozent auf fast 3,5 Mrd. Euro. "Wir blicken zufrieden auf ein gerade auch bei unseren internationalen Beteiligungsflughäfen erneut sehr erfolgreiches Jahr zurück - das allerdings hier in Frankfurt aufgrund der Engpässe im europäischen Luftraum und der starken Nachfrage durchaus auch ein herausforderndes Jahr war", habe Fraport-Chef Stefan Schulte gesagt. Von dem Gewinnsprung sollten auch die Aktionäre profitieren. Die Dividende solle um ein Drittel auf 2,00 Euro je Aktie steigen und damit stärker als von Analysten erwartet.Auch im laufenden Jahr solle es weiter aufwärts gehen, wenn auch nicht mehr ganz so deutlich wie zuletzt. Demnach dürfte die Zahl der Fluggäste am Frankfurter Standort 2019 nur noch um zwei bis drei Prozent zulegen, nach fast acht Prozent in 2018. Beim Umsatz erwarte Fraport daher nur einen leichten Anstieg. Das Ziel für das EBITDA liege zwischen 1,16 Mrd. und 1,195 Mrd. Euro. Da hätten sich Anleger und auch Analysten etwas mehr erhofft.Große Sprünge sind der Fraport-Aktie daher wohl zunächst kaum zuzutrauen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 12/2019)Börsenplätze Fraport-Aktie: