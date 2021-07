Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (01.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) unter die Lupe.Immer wieder würden auch Analystenstimmen für Bewegung einzelner Aktien sorgen. Die Experten in den Bankhäusern hätten dabei manchmal sehr unterschiedliche Meinungen. So zu sehen ganz aktuell bei Fraport. Die Aktie des Flughafenbetreibers zucke deshalb wild hin und her. Charttechnisch sei die Welt aber noch in Ordnung.Am Mittwoch aber die Privatbank Berenberg für Molltöne beim MDAX-Wert gesorgt. Analyst William Fitzalan Howard habe die Fraport-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft. Nach dem guten Lauf in den vergangenen zwölf Monaten seien die Aktien europäischer Flughafenbetreiber nicht mehr so vielversprechend, habe Howard in einer aktuellen Studie geschrieben.Die Restrukturierungsstory bei Fraport sei eingepreist und das Passagieraufkommen wegen des hohen Anteils an Geschäftsreisenden und des Interkontinentalverkehrs anfällig für die weitere Entwicklung in der Corona-Krise. Das 12-Monats-Kursziel für Fraport habe der Analyst bei 59 Euro belassen, also auf dem bis dato aktuellen Niveau.Die Fraport-Aktie sei nach der Abstufung auf 56,68 Euro abgesackt, habe dabei auch den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt unterschritten, der bei 58,73 Euro verlaufe. Der mittelfristige Aufwärtstrend bleibe hingegen intakt.An der Börse würden die Anleger dem Analysten heute folgen und würden kaufen. Die Fraport-Aktie steige zeitweise wieder auf gut 60 Euro und führe damit die Liste der heutigen Gewinner im MDAX an.Trotz unterschiedlicher Analystenmeinungen über die Zukunftsaussichten der Fraport AG dürfte sich der Flughafenbetreiber mittelfristig weiter von der Coronakrise erholen. Das Geschäft bleibe allerdings weiter stark abhängig von der Entwicklung der Pandemie- bzw. Reisebedingungen."Der Aktionär" halte die Fraport-Aktie für haltenswert und habe ein längerfristiges Kursziel von 80 Euro ausgegeben, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2021)