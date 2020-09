Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

36,28 EUR +1,11% (17.09.2020, 08:50)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (17.09.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktie könnte weiter unter Druck geraten - ChartanalyseDie Fraport-Aktie (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) befindet sich seit einem Allzeithoch bei 97,26 EUR vom 29. Januar 2020 in einer starken Abwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Am 5. März 2020 sei die Aktie unter die untere Begrenzung dieser Abwärtsbewegung abgefallen und habe auf ein Tief bei 27,59 EUR zurückgesetzt. Nach einer Erholung an diese alte Unterkante sei der Wert Anfang Juni wieder unter Druck geraten und auf 31,88 EUR zurückgefallen. Von dort aus habe sich die Aktie in einem bärischen Keil erholt. Aus diesem sei sie am 9. September nach unten ausgebrochen. Damit sei ein neues Verkaufssignal entstanden, das zuletzt aber nur wenig Wirkung gezeigt habe.Das Chartbild der Fraport-Aktie mache einen bärischen Eindruck. In den nächsten Tagen könnte die Aktie daher weiter unter Druck geraten. Ein Rückfall auf 31,88 EUR und später 27,59 EUR erscheine möglich. Eine kleine Verbesserung des Chartbildes ergäbe sich mit einem Anstieg über den EMA 50 bei aktuell 36,96 EUR. Ein neues Kaufsignal ergäbe sich aber erst mit einem Ausbruch über 40,86 EUR. Dann wäre ein Anstieg in Richtung 50,00 bis 50,20 EUR denkbar. (Analyse vom 17.09.2020)Börsenplätze Fraport-Aktie:Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:36,20 EUR +1,69% (16.09.2020, 17:35)