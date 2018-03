Xetra-Aktienkurs Fraport-Aktie:

81,88 EUR -0,70% (19.03.2018, 11:48)



Tradegate-Aktienkurs Fraport-Aktie:

81,92 EUR -1,77% (19.03.2018, 11:39)



ISIN Fraport-Aktie:

DE0005773303



WKN Fraport-Aktie:

577330



Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FRA



Nasdaq OTC-Ticker-Symbol Fraport-Aktie:

FPRUF



Kurzprofil Fraport AG:



Die Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben (Hub) in Europa ist. Der Flughafen verfügt über zwei Start- und Landebahnen sowie über eine zusätzliche reine Startbahn. Um dem erwarteten Verkehrswachstum Rechnung zu tragen, erweitert das Unternehmen die Kapazitäten durch den Bau der neuen Landebahn Nordwest, des Terminals 3 und anderer Wartungseinrichtungen. Ziel ist es den Flughafen zu "Frankfurt Airport City" als Mobilitäts-, Erlebnis- und Immobilienstandort weiterzuentwickeln. Die Gesellschaft ist neben den Dienstleistungen rund um den Flugbetrieb auch im Airport-Retailing und der Immobilienentwicklung aktiv. (19.03.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Fraport-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Flughafenbetreibers Fraport AG (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF).Das Unternehmen habe mit den Gesamtjahreszahlen die Ziele für 2017 erfüllt bzw. übertroffen. Dabei seien die Erwartungen des Analysten ergebnisseitig übertroffen worden. Der Dividendenvorschlag für 2017 (1,50 (Vj.: 1,50) Euro je Aktie) habe seiner Prognose entsprochen. Die Bilanz- und Verschuldungskennzahlen seien durch die Internationalisierung geprägt (u.a. Vorauszahlung für 14 griechische Regionalflughäfen: 1,23 Mrd. Euro; Anzahlung für zwei brasilianische Flughäfen: 0,24 Mrd. Euro). Für 2018 stelle Fraport Anstiege bei Umsatz-, Ergebnis- und Dividende in Aussicht.Der Analyst habe mit seinen bisherigen Prognosen ergebnisseitig im unteren Bereich der erstmals veröffentlichten Guidance gelegen. Seine Prognosen habe er angehoben (u.a. EPS 2018e: 4,08 (alt: 3,81) Euro; EPS 2019e: 4,31 (alt: 4,02) Euro). Fraport habe in den letzten Monaten wichtige Schritte unternommen (Konzessionen in Griechenland und Brasilien), die die Abhängigkeit vom Flughafen Frankfurt reduzieren (höhere Diversifikation) und zugleich die Wachstumsperspektiven verbessern würden. Jedoch müsse das Unternehmen hierbei zunächst eine Verschlechterung der Bilanz- und Verschuldungskennzahlen hinnehmen.Das Votum für die Fraport-Aktie lautet weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 84,00 auf 87,00 Euro erhöht worden. (Analyse vom 19.03.2018)Börsenplätze Fraport-Aktie: