Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass der amtierende Präsident Emanuel Macron mit einem kleinen Vorsprung vor Marine Le Pen zum zweiten Mal in Folge gewählt wird, so Lale Akoner, Senior Market Strategist bei BNY Mellon Investment Management.Einen Sieg Macrons würden die Märkte begrüßen, da ohne politischen Kurswechsel weiterhin eine wirtschaftsfreundliche Regierungslinie zu erwarten wäre. Im Gegensatz dazu würde ein Sieg Le Pens zu größerer politischer Unsicherheit führen und könnte zu einem breiten Marktausverkauf führen.Im Vergleich zu anderen europäischen Ländern leide Frankreich aufgrund hohen Atomstromanteils weniger stark unter den aktuellen Öl- und Gaspreissteigerungen. Bei einem Sieg Macrons würden die Experten erwarten, dass Marktsegmente wie Energie und mit der Energiewende verknüpfte Unternehmen sowie Rohstoffe, Rüstung und Finanzdienstleister profitieren würden. (20.04.2022/ac/a/m)