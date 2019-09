Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Im Gegensatz zur deutschen Industrie, die sich seit einiger Zeit in einer technischen Rezession befindet, konnte in Frankreich bei der Produktion trotz eines schwachen Juni-Ergebnisses im 2. Quartal 2019 noch ein moderates Quartalsplus erzielt werden, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Im Juli sei die Industrieproduktion zudem um 0,3% gg. Vm. angezogen. Beim Blick auf die Stimmung zeige sich, dass der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe in diesem Jahr zumeist knapp oberhalb der Expansionsmarke notiert habe (August: 51,1) und sich auch der INSEE-Umfragewert über dem langfristigen Durchschnitt stabil zeige. Ein deutlicher Rücksetzer bei der Produktion sei daher vorerst nicht in Sicht. Das sollte dazu beitragen, dass die Binnennachfrage gut unterstützt bleibe. Per saldo dürfte die französische Wirtschaft in diesem Jahr ein BIP-Plus von 1,2% generieren können (Deutschland 2019e: 0,5%).



Da der Anstieg der französischen Industrieproduktion im Juli im Rahmen der Konsenserwartungen (+0,5% gg. Vm.) gelegen habe, hätten sich beim Euro keine großen Kursbewegungen ergeben. Gegenüber dem US-Dollar bleibe der Bereich um die Marke von 1,10 USD eine wichtige Unterstützung. (11.09.2019/ac/a/m)



