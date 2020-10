Der im Vergleich zu Deutschland stärkere Wirtschaftseinbruch erkläre sich nicht unwesentlich auch damit, dass die öffentlichen Konsumausgaben in Frankreich im ersten Halbjahr 2020 um 17% gegenüber dem vierten Quartal gesunken seien, während Deutschland hier einen Zuwachs von 2% aufweise. Auch in diesem Segment könne nach der Beendigung des Lockdowns in Frankreich mit einer starken Gegenbewegung gerechnet werden. Zudem versuche die französische Regierung mit einem Programm von 100 Mrd. Euro die Wirtschaft anzukurbeln. Es enthalte die Senkung gewinnunabhängiger Unternehmenssteuern in einer Größenordnung von 20 Mrd. Euro.



Zusätzlich würden die Digitalisierung sowie der ökologische Umbau mit Investitionen in den Schienenverkehr, in erneuerbare Energien und in die Wärmeisolierung von Gebäuden gefördert. Allein 15 Mrd. Euro seien für Berufsaus- und Weiterbildung eingeplant. Das Kurzarbeitergeld werde teilweise bis Ende 2021 verlängert. Die Maßnahmen dürften ab nächstem Jahr zu mehr Investitionen führen. Auf der Schattenseite der Corona-Maßnahmen stünden die öffentlichen Finanzen trotz der knapp 40 Mrd. Euro, die Frankreich aus dem EU-Aufbauplan erwarte. Nicht nur, dass das öffentliche Defizit in diesem Jahr von -3% auf schätzungsweise -11% des BIP hochschnellen werde. Auch klettere die Staatsverschuldung, die 2019 bereits 98% betragen habe, auf 120%. Sollte jemals ernsthaft versucht werden, die Quoten zurückzuführen, würden die entsprechenden Sparmaßnahmen dann einen spürbaren Verzicht auf Stimulierung bedeuten.



Der Außenhandel habe im ersten Halbjahr unter den weltweit eingeschränkten Handelsmöglichkeiten gelitten. Zum Teil seien Lieferketten nicht mehr gewährleistet gewesen. Seit Mai sei eine Erholung im Gange. Da die Exporte 2020 stärker sinken würden als die Importe, werde sich der Außenhandel wachstumsbremsend auswirken. Dies dürfte sich auch im nächsten Jahr aufgrund der französischen Wettbewerbsschwäche nicht umkehren, zumal die Binnennachfrage stimuliert werde und der stärkere Euro belaste. (Ausgabe vom 08.10.2020) (09.10.2020/ac/a/m)





