Nach Meinung der Experten seien die Folgen des Handelskrieges am stärksten sichtbar in Technologiebereichen, die die nationale Sicherheit und Spitzentechnologie (z. B. 5G, künstliche Intelligenz) betreffen würden, und bei Hardware-Produkten, die Teil weltweiter Lieferketten seien (z. B. Smartphones, Notebooks, Tablets).



Die Experten würden erwarten, dass die Kosten der Zölle über Lieferketten, Marken und den Endverbraucher aufgefangen und die Folgen für die einzelnen Unternehmen so abgemildert würden. Dies könnte jedoch durchaus in einer Abschwächung von Konsumnachfrage und Umsätzen sowie in der Aufschiebung von Investitionen resultieren.



Auf längere Sicht könnten die Handelsspannungen zu einer verzögerten Einführung von Schlüsseltechnologien (z. B. 5G), zu einer Diversifizierung der Lieferketten und zu einer Zersplitterung der Industriestandards beitragen.



Zu den strukturellen, nicht wesentlich betroffenen Treibern würden unter anderem lokale Innovationen aus Schwellenländern, die weiterhin zunehmende Datennutzung/-generierung und die daraus resultierende Chip-Nachfrage sowie die Umstellung auf Online-Dienstleistungen und -Konsum gehören.



Der sich im August zuspitzende Konflikt der beiden Länder bedeute für die Experten, dass der Handelskrieg über die US-Präsidentschaftswahlen im Jahr 2020 hinaus andauern könnte und dass sich die Anleger auf anhaltende Marktvolatilität gefasst machen sollten.



In Anbetracht der langwierigen Handelsspannungen hätten viele Unternehmen noch vor den Entwicklungen der ersten August-Woche die Diversifizierung der Lieferketten in den Vordergrund gerückt. Dieser Trend scheine zwar für China negativ zu sein, er könnte in anderen Märkten Asiens und anderen Regionen jedoch zu höheren Investitionen führen. Beispielsweise könnten Mexikos traditionelle Verzahnung mit den US-Lieferketten, seine geografische Lage und die wettbewerbsfähigen Löhne Investitionen anlocken, und chinesische Vergeltungsmaßnahmen gegen US-Farmer dürften die Exporte aus Südamerika als Ausweichlieferant steigern.



Gleiches gelte für einige asiatische Länder (z. B. Indien, Taiwan, Vietnam), denn während der Handel Chinas mit den USA rückläufig gewesen sei, sei ihr Handelsvolumen 2019 gestiegen, und sie seien in den vergangenen Jahren in der Wertschöpfungskette emporgeklettert (z. B. Südkorea, Vietnam).



Die jüngste Zinssenkung der US-Notenbank verringere den Aufwärtsdruck auf den US-Dollar, den die Zölle ansonsten steigern könnten. Sie helfe den Schwellenländer-Währungen und ermögliche zudem größere geldpolitische Flexibilität (z. B. Zinssenkungen in Südkorea, Indonesien, Thailand). Überdies habe die Vergangenheit gezeigt, dass Lockerungszyklen der FED die Schwellenländer im Allgemeinen stützen würden.



Während dieser ganzen Phase handelsbezogener Volatilität würden die Experten kontinuierlich ihre Portfoliorisiken beobachten. Dies erfolge in Zusammenarbeit mit der Investment Risk Group von Franklin Templeton sowohl durch Stresstests für einzelne Aktien unter verschiedenen Annahmen als auch durch Szenario-Analysen für den breiteren Markt.



Vor allem würden neben den kurzfristigen Folgen für die Gewinne die Wettbewerbsvorteile der von den Experten bevorzugten Unternehmen aus ihrer Sicht intakt bleiben. Die Experten seien bestrebt, in Unternehmen mit nachhaltigen, hochwertigen Gewinnströmen sowie robusten Cashflows und Bilanzen anzulegen, die nach ihrem Dafürhalten unsichere makroökonomische Bedingungen aushalten könnten.



Dennoch würden die schwelenden, unvorhersehbaren Handelsspannungen - verschärft durch tägliche Schlagzeilen - die Stimmung von Verbrauchern und Unternehmen beeinflussen. Sie würden den Konsum schwächen und Investitionsentscheidungen hinauszögern. Es sei schwierig, Risiken zu vermeiden, doch die Experten seien nach wie vor zuversichtlich, dass in dieser breiten Anlageklasse Anlagechancen zu finden seien. Nach Dafürhalten der Experten seien die potenziellen Chancen weiterhin sehr gut und die Bewertungen sehr attraktiv. (06.09.2019/ac/a/m)





