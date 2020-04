Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse (FP = "Sichere digitale Kommunikation"). Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Software/Digital", "Frankieren und Kuvertieren" sowie "Mail Services" digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden sowie Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung und Konsolidierung von Geschäftspost.



Der Konzern erzielte 2018 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. FP ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 97-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von zwölf Prozent und verfügt im Digitalbereich über einzigartige, hochsichere Lösungen für das Internet der Dinge (IoT/IIoT)) sowie für digitale Signaturen von Dokumenten.



Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) weiterhin mit "kaufen" ein.Die Francotyp-Postalia Holding AG treibe die Umsetzung der ACT-Strategie weiter voran. Dabei habe das zentrale ACT-Projekt JUMP im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 wie erwartet zunehmend seine Wirkung entfaltet. Dies schlage sich zwar infolge signifikanter Einmalbelastungen aus Wertberichtigungen noch nicht im Nachsteuerergebnis nieder, werde jedoch auf operativer Ebene auch nach Bereinigung um diverse positive Sondereffekte bereits deutlich sichtbar.Wie bereits in den letzten Researches des Analysten ausgeführt, nehme der Umbau vom klassischen Frankiermaschinenhersteller zum Anbieter für sichere digitale Kommunikation allerdings mehr Zeit als ursprünglich erwartet in Anspruch. Hinzu komme, dass die momentan noch überhaupt nicht quantifizierbaren Auswirkungen der Corona-Krise das Unternehmen in der aktuellen Transformationsphase treffen würden.Hier sehe der Vorstand die Gesellschaft jedoch mit der vorhandenen Liquidität sowie nur geringfügig ausgenutzten Kreditlinien über 200 Mio. Euro gut aufgestellt. In diesem Zusammenhang erachte Nielsen es auch als die richtige Entscheidung, die Dividende für 2019 zur Schonung der Liquidität auszusetzen, obwohl die Voraussetzungen für eine Ausschüttung gemäß der ausdrücklich bestätigten grundsätzlichen Dividendenpolitik gegeben wären.Auch das cashflow-starke Geschäftsmodell mit einem rund 80-prozentigen Anteil wiederkehrender Erlöse sollte dazu beitragen, dass FP die Krise relativ gut überstehen und danach zügig wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren könne. Hinsichtlich des Konflikts mit dem Großaktionär habe es seit Mitte Februar keine neuen Nachrichten mehr gegeben. Es bleibe zu hoffen, dass hieraus keine weiteren Störfeuer mehr für das Unternehmen erwachsen würden. Zudem dürfte erfahrungsgemäß in der derzeitigen Krise seitens der Kreditgeber Wert auf Kontinuität im Management gelegt werden.Vor dem Hintergrund der derzeitigen Unwägbarkeiten hinsichtlich der weiteren Entwicklung der COVID-19-Pandemie und deren Auswirkungen sowohl auf die allgemeine Wirtschaftslage als auch auf Francotyp-Postalia nimmt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel momentan zwar leicht von 4,20 Euro auf 4,00 Euro zurück, bestätigt aber weiterhin seine "kaufen"-Empfehlung. (Analyse vom 09.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link