Börsenplätze Francotyp-Postalia-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,27 EUR -1,80% (13.03.2019, 10:56)



Tradegate-Aktienkurs Francotyp-Postalia-Aktie:

3,29 EUR -1,50% (13.03.2019, 11:04)



ISIN Francotyp-Postalia-Aktie:

DE000FPH9000



WKN Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH900



Ticker-Symbol Francotyp-Postalia-Aktie:

FPH



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte in der analogen und digitalen Postbearbeitung und Marktführer in Deutschland. Mit den Produktbereichen Frankier- und Kuvertiermaschinen, digitale Lösungen sowie Outsourcing und Services bietet der FP-Konzern Unternehmen und Behörden innovative Hard- und Softwarprodukte sowie Gesamtlösungen für die sichere Briefkommunikation und individuelle Brief-Dienstleistungen. Der Konzern erzielte 2016 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 90-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt der Francotyp-Postalia über eine einzigartige Mischung aus gewachsener Kompetenz bei der Postbearbeitung und digitalem Know-how und besitzt bei Frankiersystemen einen weltweiten Marktanteil von mehr als zehn Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp- francotyp.com (13.03.2019/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Die qualitativ abgefaßte Jahresprognose für 2018 von FPH Group habe - trotz eines schwachen Q4/18 - erreicht werden können. Damit sei auch die Erwartung der Research-Boutique EQUI.TS GmbH erfüllt worden. Die Strategie wirke: Seit zwölf Quartalen wachsen die Berliner auf der topline, der Wettbewerb schrumpfe dagegen. FPH sei noch nicht am Ziel, vielmehr würden die Berliner mitten in der Transformation steckten. Auch der CEO spreche erst jüngst noch von "challenging transformation".Die JUMP-Projekt-Kosten hätten belastet, so dass der Gewinn 2018 von EUR 4,6 Mio. auf EUR 0,9 Mio. geschrumpft sei. Eine steuerfreie Dividende solle gezahlt werden, was von den Aktienexperten positiv vermerkt werde.Im Jahr 2019 solle "geliefert" werden; die Kosten und die Komplexität sollten sinken, wenn die angeschoben JUMP-Projekte weniger kosten und zunehmend wirken würden. Die Guidance 2019 plane mit "kräftigem" Umsatz- und Profitwachstum, auf bereinigter Basis. Schließlich behalte die strategische Zielstellung für 2020e - mit einem Zielumsatz EUR 250 Mio. (adj. EBITDA-Marge: 17%) Gültigkeit, was nach Auffassung der Aktienexperten "zunehmend ambitioniert" sei.Die Börse bleibe vorsichtig, die Bewertung ebenfalls; zumal in der jetzt anstehenden Transformationsphase das operative Risiko anfänglich steige, so die Analysten.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, bewerten die Francotyp-Postalia-Aktie weiterhin mit dem Rating "kaufen". (Analyse vom 13.03.2019)