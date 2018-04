Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil Francotyp-Postalia Holding AG:



Der international agierende börsennotierte FP-Konzern (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH) mit Hauptsitz in Berlin ist Experte für sicheres Mail-Business und sichere digitale Kommunikationsprozesse. Als Marktführer in Deutschland und Österreich bietet der FP-Konzern mit den Produktbereichen "Frankieren und Kuvertieren", "Mail Services" und "Software" Produkte und Dienstleistungen zur effizienten Postverarbeitung, Konsolidierung von Geschäftspost und Digitale Lösungen für Unternehmen und Behörden.



Der Konzern erzielte 2017 einen Umsatz von über 200 Mio. Euro. Francotyp-Postalia ist in zehn Ländern mit eigenen Tochtergesellschaften und über ein eigenes Händlernetz in 40 weiteren Ländern vertreten. Aus seiner mehr als 95-jährigen Unternehmensgeschichte heraus verfügt FP über eine einzigartige DNA in den Bereichen Aktorik, Sensorik, Kryptografie und Konnektivität. Bei Frankiersystemen hat FP einen weltweiten Marktanteil von mehr als elf Prozent. Weitere Informationen finden Sie unter www.fp-francotyp.com. (10.04.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Francotyp-Postalia-Aktienanalyse von GSC Research:Jens Nielsen und Alexander Langhorst, Aktienanalysten von GSC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Francotyp-Postalia Holding AG (ISIN: DE000FPH9000, WKN: FPH900, Ticker-Symbol: FPH).Das Geschäftsjahr 2017 sei bei der Francotyp-Postalia Holding AG (FP) im Rahmen der Analysten-Erwartungen verlaufen. Dabei würden sie es als sehr positiv sehen, dass der Konzern seinen weltweiten Marktanteil im Kerngeschäft Frankieren und Kuvertieren in einem rückläufigen Branchenumfeld von 10 auf 11 Prozent habe ausbauen können.Dies belege nach Erachten der Analysten die anerkannte hohe technologische Kompetenz der Gesellschaft. Diese spiegle sich beispielsweise auch darin wider, dass FP als erster Frankiermaschinenhersteller bereits zum Jahresende 2017 die Anforderungen des Infrastrukturrabatts der Deutschen Post AG habe erfüllen können. Aber auch im digitalen Bereich würden die jüngst vermeldeten, auf der neuen digitalen Signaturlösung FP Sign basierenden Projekte und Kooperationen sowie das in diesem Jahr für den weltweiten Roll-out vorgesehene Kundenportal discoverFP die Innovationsfähigkeit der Gesellschaft unterstreichen.Neben der starken Marktstellung im traditionellen Geschäft mit Frankier- und Kuvertiersystemen würden die Analysten auch das Geschäftsmodell von FP mit einem Umsatzanteil von rund 79 Prozent wiederkehrender und damit gut skalierbarer Erlöse als überzeugend bewerten. Hierbei sei zudem zu berücksichtigen, dass die einmaligen Umsätze aus Produktverkäufen zukünftig ebenfalls wiederkehrende Erlöse aus Teleporto, Verbrauchsmaterial und Serviceleistungen generieren würden.Im laufenden Geschäftsjahr solle vor allem das Wachstum in den definierten ACT-Hauptzielmärkten USA und Frankreich forciert werden. Erfreulich sei in diesem Zusammenhang die kürzlich erhaltene Zulassung der Frankiermaschine PostBase One für den französischen Markt. Perspektivisch würden auch die Zukunftsfelder Kryptografie sowie Internet of Things (IoT) weiteres Potenzial versprechen.Auf Basis der angepassten Schätzungen der Analysten belaufe sich das 2019er KGV für die FP-Aktie nach dem kräftigen Kursrückgang der letzten Monate aktuell auf lediglich 8,8. Und die Dividendenrendite von derzeit 3,4 Prozent liege für 2018 immer noch bei 2,3 Prozent und könnte für 2019 auf 4,5 Prozent steigen.Insgesamt nimmt Jens Nielsen, Aktienanalyst von GSC Research, angesichts der momentan noch anhaltenden Übergangsphase derzeit sein Kursziel für die Francotyp-Postalia-Aktie von 5,55 auf 4,40 Euro zurück, stuft sie aber für den langfristigen Investor weiterhin als Kaufposition ein. (Analyse vom 10.04.2018)