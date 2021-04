TSE-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

Kurzprofil Franco-Nevada Corp.:



Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, NYSE-Symbol: FNV) ist ein auf Gold-fokussiertes Royalty und Streaming Unternehmen. Zudem bestehen Interessen an Metallen der Platingruppe. Der Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada. (13.04.2021/ac/a/n)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Franco-Nevada-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Bergbauunternehmens Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, NYSE-Symbol: FNV) charttechnisch unter die Lupe.Nach einer Dürreperiode, in deren Verlauf die Franco Nevada-Aktie in der Spitze von 166 USD bis auf 106 USD nachgegeben habe, sei das Papier nun wieder einen charttechnischen Blick wert. Zu dieser Aussage trage zunächst einmal die Umsatzentwicklung bei: Seit Mitte vergangenen Jahres hätten die Umsätze auf recht niedrigem Niveau verharrt, um dann im März spürbar anzuziehen. Charttechnisch gehe dieses Verhaltensmuster mit der Ausprägung einer Flaggenkonsolidierung einher. Vor diesem Hintergrund sorge das anziehende Volumen im März für ein zusätzliches Ausrufezeichen hinter der erfolgten Auflösung des trendbestätigenden Kursmusters. Zwei weitere würden die Rückeroberung der 38-Wochen-Linie (akt. bei 132,97 USD) sowie das jüngste MACD-Kaufsignal liefern. Perspektivisch lasse die aufgelöste Flagge auf ein Wiedersehen mit dem bisherigen Allzeithoch bei 165,98 USD hoffen, wobei die Widerstandszone bei gut 150 USD (diverse Hochs, Fibonacci-Level) ein wichtiges Etappenziel markieren. Als engmaschige Absicherung biete sich indes die o. g. langfristige Glättung an, womit gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 13.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link NYSE-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:134,05 USD -0,83% (13.04.2021, 22:10)Tradegate-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:112,55 Euro 0,00% (13.04.2021, 08:33)