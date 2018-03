Stuttgart-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

53,96 Euro -0,83% (09.03.2018, 14:34)



Tradegate-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

55,07 Euro +0,17% (09.03.2018, 13:47)



TSE-Aktienkurs Franco-Nevada-Aktie:

CAD 87,36 -4,13% (08.03.2018)



ISIN Franco-Nevada-Aktie:

CA3518581051



WKN Franco-Nevada-Aktie:

A0M8PX



Ticker-Symbol Franco-Nevada-Aktie Deutschland:

3FO



TSE-Ticker-Symbol Franco-Nevada-Aktie:

FNV



Kurzprofil Franco-Nevada Corp.:



Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, TSE-Symbol: FNV) ist ein auf Gold-fokussiertes Royalty und Streaming Unternehmen. Zudem bestehen Interessen an Metallen der Platingruppe. Der Hauptsitz befindet sich in Toronto, Kanada.

(09.03.2018/ac/a/a)

Vancouver (www.aktiencheck.de) - Franco-Nevada-Aktienanalyse von Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Tony Lesiak von Canaccord Genuity die Aktien des Streaming-Unternehmens Franco-Nevada Corp. (ISIN: CA3518581051, WKN: A0M8PX, Ticker-Symbol: 3FO, TSE-Symbol: FNV) weiterhin zum KaufFranco-Nevada Corp. habe das abgelaufene Jahr auf der Gewinnebene im Rahmen der Erwartungen abgeschlosesen. Die zurechenbare Produktion sei aber vor allem wegen Goldstrike, Candelaria und Stillwater hinter der Prognose zurückgeblieben. Die Erlöse im Öl & Gasgeschäft seien etwas niedriger gewesen als geschätzt.Mit 511 Mio. USD Cash, keinen Schulden und Kreditlinien von 1,1 Mrd. USD bleibe Franco-Nevada in einer guten Position um neue Streaming oder Royalty-Transaktionen in Angriff nehmen zu könne, so die Analysten von Canaccord Genuity.Um kurzfristig etwas schwächeren Einnahmenerwartungen Rechnung zu tragen, hat Analyst Tony Lesiak das Kursziel für Franco-Nevada-Aktie von 126,00 auf 122,00 CAD nach unten angepasst. Die Bewertung (Kurs/NAV-Multiple) liege deutlich unter dem Peak vom Juli 2016.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Franco-Nevada-Aktie: