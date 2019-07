Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

2,49 Euro +0,65% (16.07.2019, 15:10)



TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

3,63 CAD +/- 0,00% (15.07.2019)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie::

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie::

A0ETVA



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

F4S



TSE Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie::

FVI



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (16.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Toronto (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von Analyst Cosmos Chiu von CIBC World Markets:Laut einer Aktienanalyse erwartet Cosmos Chiu, Aktienanalyst von CIBC World Markets, im Hinblick auf die Aktien von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) weiterhin eine neutrale Kursentwicklung.Fortuna Silver Mines Inc. habe solide Q2-Produktionszahlen vorgelegt.Das Unternehmen sei auf einem sehr guten Weg die Planungen für das Gesamtjahr zu erreichen, so der Analyst Cosmos Chiu.In ihrer Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von CIBC World Markets den Titel unverändert mit "neutral" ein und bestätigen das Kursziel von 5,25 CAD.Börsenplätze Fortuna Silver Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::2,52 Euro +2,82% (16.07.2019, 15:25)