Tradegate-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

3,32 Euro -1,48% (18.03.2019, 14:29)



TSE-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::

5,04 CAD -2,89% (18.03.2019, 16:21)



ISIN Fortuna Silver Mines-Aktie::

CA3499151080



WKN Fortuna Silver Mines-Aktie::

A0ETVA



Ticker-Symbol Nokia-Aktie:

F4S



TSE-Ticker-Symbol Fortuna Silver Mines-Aktie::

FVI



Kurzprofil Fortuna Silver Mines Inc.:



Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) ist ein Silberproduzent mit Sitz in Vancouver, Kanada. In Peru und Mexiko werden zwei Minen betrieben. (18.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse von Analyst Dalton Baretto von Canaccord Genuity:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt Dalton Baretto, Aktienanalyst vom Investmenthaus Canaccord Genuity, die Aktien von Fortuna Silver Mines Inc. (ISIN: CA3499151080, WKN: A0ETVA, Ticker-Symbol: F4S, TSE-Symbol: FVI) nunmehr zum Kauf.Fortuna Silver Mines Inc. habe mit den in Q4 erzielten Umsätzen und Gewinnen die Erwartungen übertroffen. Mehr Gold und Silber sei verkauft worden. Das adjustierte Ergebnis je Aktie decke sich mit der Prognose.Die NAV-Prognose sei mit 3,37 CAD je Aktie praktisch unverändert geblieben. Der implizierte Return bis zum unveränderten Kursziel von 5,50 CAD rechtfertige aber eine Hochstufung des Titels, so der Analyst Dalton Baretto.In ihrer Fortuna Silver Mines-Aktienanalyse stufen die Analysten von Canaccord Genuity den Titel von "hold" auf "buy" hoch.Börsenplätze Fortuna Silver Mines-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Fortuna Silver Mines-Aktie::3,29 Euro -3,80% (18.03.2019, 16:06)