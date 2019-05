Bonn (www.aktiencheck.de) - Nachdem gestern im Anschluss an die Daten zur deutschen Industrieproduktion im weiteren Tagesverlauf keine wichtigen Konjunkturdaten mehr veröffentlicht wurden, kommen heute aus den USA einige Zahlen aus der zweiten Reihe, so die Analysten von Postbank Research.Im Januar und im Februar sei das US-Handelsbilanzdefizit in der Summe kräftig gesunken. Für März zeichne sich eine leichte Gegenbewegung ab. Die Analysten von Postbank Research würden mit einem Anstieg des Defizits von 49,4 auf 50,0 Mrd. US-Dollar rechnen. Dies würde aber immer noch bedeuten, dass sich der Fehlbetrag im bisherigen Jahresverlauf gegenüber dem 4. Quartal 2018 kräftig verringert hätte. Einen substanziellen Beitrag zur Besänftigung der US-Regierung und zur Abmilderung der Handelskonflikte würden die Analysten hiervon allerdings nicht erwarten.Die heutige Rede von FED-Präsident Powell dürfte zwar wie üblich an den Märkten aufmerksam verfolgt werden. Neue Erkenntnisse über den zukünftigen Kurs der USGeldpolitik würden die Analysten davon aber nicht erwarten. (09.05.2019/ac/a/m)