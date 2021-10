NASDAQ-Aktienkurs Fortinet-Aktie:

335,23 USD +0,27% (22.10.2021, 16:25)



ISIN Fortinet-Aktie:

US34959E1091



WKN Fortinet-Aktie:

A0YEFE



Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FO8



NYSE Ticker-Symbol Fortinet-Aktie:

FTNT



Kurzprofil Fortinet:



Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT) ist ein Anbieter von vollintegrierten, leistungsstarken Sicherheitslösungen für die gesamte IT-Infrastruktur. Das Unternehmen bietet Netzwerk- und Content-Sicherheit sowie Secure-Access-Produkte, die Informationen austauschen und in einer kooperativen Fabric zusammenwirken. Die zentrale Plattform stellt hierbei die Fortinet Security Fabric kombiniert Security-Prozessoren, ein intuitives Betriebssystem und angewandte Threat Intelligence.



Die Plattform bietet einen einheitlichen, umfassenden, integrierten und automatisierten Ansatz und ermöglicht Transparenz und stärkere Kontrolle bei gleichzeitig einfacherer Administration. Eine weitere Produktgruppe stellt die Enterprise Firewall-Plattform FortiGate mit umfassenden Next-Generation-Sicherheits- und Netzwerk-Funktionen dar. Darüber hinaus vermarktet das Unternehmen Produkte für Cloud Security und Sicherheitslösungen für das Internet of Things und Operational Technology. (22.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Fortinet-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Fortinet (ISIN: US34959E1091, WKN: A0YEFE, Ticker-Symbol: FO8, NASDAQ Ticker-Symbol: FTNT) unter die Lupe.Das Papier des US-Unternehmens kenne derzeit kein Halten und eile von einem Rekordhoch zum nächsten. Alleine in den letzten zwölf Monaten habe die Fortinet-Aktie 160% zugelegt.Fortinet biete diverse Produkte rund um die IT-Sicherheit, darunter auch die Firewall Fortigate, die für einen großen Teil der Umsätze des Unternehmens verantwortlich sei.Laut einer aktuellen Studie von TrustRadius sei Fortinet klarer Marktführer im Bereich der Netzwerk-Firewalls mit über 40% der globalen Marktanteile. Das zeuge von einer enormen Dominanz des Unternehmens in diesem Schlüsselmarkt. Der Zweitplatzierte Cisco ASA komme gerade mal auf 12% der Marktanteile.Für den "Aktionär" bleibe Fortinet einer der aussichtsreichsten Player im Bereich Cybersecurity. Das Unternehmen dürfte noch lange Zeit klarer Marktführer bei den Netzwerk-Firewalls bleiben. Gewinne laufen lassen., rät Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.10.2021)Börsenplätze Fortinet-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Fortinet-Aktie:287,60 EUR 0,00% (22.10.2021, 16:40)