Börsenplätze Formycon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

31,70 EUR +0,32% (13.06.2019, 10:24)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

31,90 EUR +0,63% (13.06.2019, 09:54)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018) (13.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von der EQUI TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI TS GmbH, bestätigen in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlageurteil für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Der Martinsrieder Biosimilar (BS)-Entwickler Formycon komme mit dem Führung-Projekt FYB201 (BS auf Lucentis®) voran. Es hätten sich allerdings jüngst Verzögerungen ergeben, so dass der US-Launch für 2021 anvisiert würde. Es bestünde - so die Einschätzung in der jüngsten EQUI.TS-Studie - immer noch die gute Möglichkeit als erstes Biosimilar auf "Lucentis ®" an den US-Markt zu kommen. Gleichwohl sähen die Fachanalysten nun eine neue Lage bei der Suche nach einem US-Vermarktungspartner.Im Q1/19 seien die KPI's nach Analyse der Fachanalysten "zufriedenstellend" gewesen. Im Mai 2019 sei die Guidance 2019 in der Q1/19-Zwischenmitteilung konkretisiert worden. Der Jahresumsatz solle "bei rund EUR 35 Mio." liegen, das Konzernjahresergebnis dürfte- nach Management-Planung - somit leicht negativ sein.Die Biotech-Analysten würden ihre Umsatz- und Ergebnisplanung, wie auch den Zielkurs anpassen. Die Börse sei abwartend. Vergleiche man die Bewertung mit Peerunternehmen sei weiterhin ein deutliches Premium ableitbar, so die Analysten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link