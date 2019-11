Börsenplätze Formycon-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

31,20 EUR +0,32% (22.11.2019, 13:35)



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

30,80 EUR -1,28% (22.11.2019, 12:19)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Die Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (Stand: Oktober 2018). (22.11.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von Analyst Oliver Drebing von der Nord LB:Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB).Indem Coherus BioSciences für die Vermarktung von FYB201 in den USA überzeugt worden sei, sei für Formycon schlagartig ein Idealszenario näher gerückt. Gemäß Bioeq IP und Coherus BioScience stehe die Einreichung der Zulassungsunterlagen für FYB201 bei der FDA in Q4/2019 an.Oliver Drebing, Analyst der Nord LB, erhöht das Kursziel von zuvor EUR 43,00 auf EUR 45,00 und leitet für die im Börsensegment Scale notierte Aktie unverändert das Anlageurteil "kaufen" ab. (Analyse vom 22.11.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Formycon AG": Keine vorhanden.