Börsenplätze Formycon-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Formycon-Aktie:

33,70 EUR +4,33% (16.10.2019, 12:08)



Xetra-Aktienkurs Formycon-Aktie:

33,20 EUR +2,15% (16.10.2019, 12:17)



ISIN Formycon-Aktie:

DE000A1EWVY8



WKN Formycon-Aktie:

A1EWVY



Ticker-Symbol Formycon-Aktie:

FYB



Kurzprofil Formycon AG:



Formycon (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) ist ein führender konzernunabhängiger Entwickler von qualitativ hochwertigen Nachfolgeprodukten biopharmazeutischer Arzneimittel, sogenannten Biosimilars. Dabei fokussiert sich das Unternehmen auf Therapien in der Ophthalmologie und Immunologie sowie auf weitere wichtige chronische Erkrankungen und deckt die gesamte Wertschöpfungskette von der technischen Entwicklung bis zur klinischen Phase III sowie der Erstellung der Zulassungsunterlagen ab. Mit seinen Biosimilars leistet Formycon einen bedeutenden Beitrag, um möglichst vielen Patienten den Zugang zu wichtigen und bezahlbaren Arzneimitteln zu ermöglichen. Derzeit hat Formycon vier Biosimilars in der Entwicklung. (16.10.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Formycon-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des biopharmazeutischen Unternehmens Formycon AG (ISIN: DE000A1EWVY8, WKN: A1EWVY, Ticker-Symbol: FYB) unter die Lupe."Aktionär"-Leser würden wissen: Formycon habe sich auf die Entwicklung von Biosimilars spezialisiert. Dabei handle es sich um Nachahmer-Arzneistoffe. Diese hochwertigen Wirkstoffe seien dem Original nahezu identisch und wesentlich kosteneffizienter. Ein Milliardenmarkt, von dem sich die Martinsrieder eine Scheibe würden abschneiden wollen. Um diesen Ziel näher zu kommen, dürfte der nächste Schritt schon bald über die Ticker laufen.Formycon habe aktuell gleich vier Biosimilars in der Entwicklungspipeline, die beim Auslaufen von Patenten eines Originalwirkstoffs am Markt angeboten werden sollten. Eines davon, FYB201 genannt, habe als Nachahmerprodukt des Augenheilmittels Lucentis bereits die Phase III der klinischen Testphase erfolgreich abgeschlossen. Hier dürften schon bald die Unterlagen bei der US-Zulassungsbehörde FDA eingereicht werden, im Jahr 2020 bei der europäischen Gesundheitsbehörde.Die Suche nach einem US-Vermarktungspartner solle dem Vernehmen nach bereits weit fortgeschritten sein. Laufe weiter alles nach Plan, dann dürfte FYB201 als erstes Biosimilar zu Lucentis im kommenden Jahr in den USA sowie im Jahr 2022 in den Ländern des europäischen Wirtschaftsraums in den Verkehr gebracht werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.